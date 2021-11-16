Указ Владимира Путина о допуске товаров из Донбасса снижает возможности Украины влиять экономически на Донбасс и снижает возможности нанести ущерб России, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Украина.ру.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

— Алексей Николаевич, насколько это улучшит жизнь людей и сколько должно пройти времени, чтобы они почувствовали на себе эти улучшения?

— Улучшения последуют достаточно быстро. Речь идет о доступе на российский рынок для предприятий ДНР/ЛНР. Это принципиально меняет их положение. До сегодняшнего дня они юридически с точки зрения торговых отношений на территории РФ были украинскими предприятиями и на них распространялись ограничения, действующие для всех иностранных предприятий, включая запрет на доступ к госзакупкам.

Сегодня ситуация меняется и эти предприятия получают рынок. Дальше вопрос заключается в том, насколько эти предприятия готовы к выходу на российский рынок. Если они к этому выходу готовы, то они могут появляться без ограничений на российском рынке. Но в любом случае они становятся пригодными для инвестиций, потому что когда у предприятия нет гарантированного рынка сбыта, то инвестору непонятно, что дальше будет с этой продукцией.

Главное в этом указе Путина — предоставление российского рынка и доступа к госзакупкам. По факту мы говорим о полноценной экономической интеграции Донбасса в состав российского экономического пространства, а политически Донбасс останется независимой сущностью.

— Если Украина в качестве мести за этот указ усилит обстрелы, какие у России есть экономические инструменты, чтобы ударить по ней точечно, но болезненно?

— Это зависит от зимы. Если зима будет относительно теплой, то у них не будет никаких серьезных катастроф. Если зима будет прохладной, то проблемы у Украины будут — это проблема рейтинга Зеленского со всеми вытекающими.

Сегодня у России есть достаточно экономических и силовых инструментов, чтобы заставить Украину сидеть тихо. Вопрос в том, получат ли они российскую и белорусскую электроэнергию зимой, или же не получат. Решение будет приниматься в Москве, и эта проблема станет дамокловым мечом над головой Украины.

Им придется вести себя хорошо в ближайшее время, потому что экономически они полностью зависят от России даже после разрыва отношений. Я не думаю, что в ближайшее время Украина пойдет на какие-то силовые акции против Донбасса.

Что касается конкретно этого решения, то для Украины это серьезный удар, в том смысле, что Донбасс от них ускользает. Ситуация в Донбассе больше не зависит от решений, которые принимают в Киеве. И что самое главное — это способ восстановить экономическую ситуацию и поднять уровень жизни Донбасса за счет активизации деятельности бизнеса, который там расположен. Потому что бизнес без рынков — это не бизнес.

И поскольку у многих жителей Донбасса уже есть гражданство РФ, которое дает возможность свободно перемещаться по территории России, то бизнес сможет свободно искать партнеров в российских регионах. Доступ к госзакупкам также дает большие деньги. Еще есть возможность организации бизнеса на территории Донбасса с последующим выходом на российскую территорию.

На самом деле эта мера запоздалая. Ее следовало бы принять еще в 2016-2017 году, когда уже не стало иллюзий, что с Украиной можно договориться в рамках Минских соглашений. Российское правительство пыталась сохранить статус-кво, но уже тогда стоило бы предоставить такие возможности для украинских предприятий и сохранить достаточно высокий уровень жизни на территории Донбасса. Многих проблем, которые есть сегодня, просто не возникло бы.

— По подсчетам специалистов, на восстановление Украины требуется 200-300 млрд долларов. Сколько потребуется на восстановление всей территории Донецкой и Луганской областей?

— Я видел более высокие цифры. Если говорить о восстановлении не только промышленности и инфраструктуры Украины, но и о полном восстановлении дорог и ЖКХ, то 200 млрд не предел. Если речь идет о том, чтобы сделать из Украины вторую Швейцарию, потребуется до 700 млрд долларов.

Если говорить о Донбассе, то надо понять, до каких стандартов надо его подтянуть. Если мы говорим о «второй Швейцарии» — это одно, а если о подтягивании Донбасса до уровня российских регионов — это несколько десятков миллиардов (дороги, инфраструктура, жилой фонд, медицина). Это большие деньги.

Но надо понимать, что количество жителей в Донбассе из-за военных действий уменьшилось. Исходя из этого, сумма на его восстановление станет подъемной. Главное состоит в том, чтобы Донбасс начал зарабатывать для себя сам, чтобы источником для его дохода не служил российский бюджет. Сегодня мы знаем, что российская помощь Донбассу оценивается в несколько миллиардов долларов в год.

Смысл указа Путина состоит в том числе и в том, чтобы на Донбассе создавались новые предприятия, которые будут рассчитаны на сбыт своей продукции в России, которые платили бы там налоги, а качество жизни там становилось бы лучше.

Мы проводили социологические исследования качества уровня жизни в Донецке и пришли к выводу, что по качеству жизни он чувствует себя неплохо и сопоставим с крупными городами Украины вроде Днепропетровска. Если центры на территории ДНР/ЛНР, где уже сейчас все более-менее развито. Там есть масса проблем, но за эти годы сформировалась собственная экономическая система, в рамках которой большая часть жителей Донецка зарабатывает небольшие деньги. Но другие города ДНР/ЛНР живут на уровне средних украинских городов, где люди живут плохо.

Там необходимо воссоздавать предприятия, которые существовали раньше, и сделать так, чтобы они создавали вокруг себя экономическое благополучие. А для этого необходимо, чтобы эти предприятия работали и продавали свою продукцию.

Николай Азаров: из-за бездарного премьера Украине хватит газа всего на две холодных недели © Скриншот из видео Украина.ру Лавров неоднократно говорили, что они не видят шагов со стороны Европы, чтобы заставить Украину что-то сделать в части решения этого конфликта. Россия предупреждала Киев, что Россия займется решением этой проблемы самостоятельно даже в нарушении традиционных норм международного права в части доступа чужой продукции на рынок или создания дополнительных приграничных переходов, которые специально будут оборудованы для пропуска грузов, и все это делается без согласия Украины.

С точки зрения стандартного международного права, это невозможно. Но Россия делает полшага вперед для признания субъектности ДНР/ЛНР с точки зрения экономических отношений. Это смелый шаг, и я даже не видел какой-то гневной реакции со стороны Украины.

— Были заявления о том, что Россия якобы нарушает Минские соглашения, но, мне кажется, это больше было сделано для проформы.

— Да, к Минским соглашениям это вообще никакого отношения не имеет. Минские соглашения — это про выборы и про формирования органов власти. То есть они либо не поняли, насколько важно это решение, либо наоборот — поняли и сидят тихо, потому что понимают, что это решение в корне меняет ситуацию.

По факту — это интеграция в российское экономическое пространство, которое снижает роль Украины в решении донбасской проблемы. Многие из украинских политиков понимают, что это снижение их субъектности в этом конфликте, снижение возможности влиять экономически на Донбасс и снижение возможности нанести ущерб России. Россия же эти новые возможности приобретает.

Посмотрим, как на это отреагируют на Западе. Они не могли этого не заметить, потому что это крайне важная вещь.

На внедрение всех этих механизмов потребуется несколько месяцев. Надеюсь, что к лету результаты этого шага будут заметны просто за счет активизации экономической жизни в Донбассе.

— Если сохранится ситуация «ни войны, ни мира», дождемся ли мы, когда Донбасс будет жить хотя бы как при Януковиче?

— Донбасс может жить как угодно. Это зависит от политических решений президента Путина. Даже в условиях «ни войны, ни мира» Донбасс может жить не хуже, чем при Януковиче, а может, и лучше. И указ Путина может поспособствовать тому, что в Донбассе будут жить лучше, чем при Януковиче. Он разделяет проблемы войны и мира и проблему экономики. Что касается Украины, то для них окно возможностей давно закрыто. Путь для них — это превращение в новую Молдавию с полностью деградировавшей экономикой.