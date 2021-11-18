Президент России Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Однако республики могут быть не готовы к такому шагу, рассказал в интервью Украина.ру один из основателей ДНР Андрей Пургин

Законодательное поле народных республик неразвито, и в плане его соответствия Таможенному союзу ЕАЭС работа не проделана. «Нам выдали удочку, а мы пока даже не знаем, где речка», — характеризует Пургин положение с признанием донецких сертификатов о соответствии Россией. Арестович назвал «демаршем» отмену Путиным квот для ДНР и ЛНР © Алексей Арестович/Фейсбук

«Проблема еще и в том, что возможна монополизация выхода на российский рынок каких-то крупных образований вроде «Мастерторга» или «Молоко» Андреева. При отсутствии банковской системы на территории республик путем манипуляций с торгово-промышленной палатой могут очень серьезно монополизировать выход на российский рынок», — сказал Пургин.

Ситуация с выходом на российский рынок содержит очень много подводных камней и несет в себе вероятность создать коррупционные схемы в республиках Донбасса, заключил эксперт.

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