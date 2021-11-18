Законодательное поле народных республик неразвито, и в плане его соответствия Таможенному союзу ЕАЭС работа не проделана. «Нам выдали удочку, а мы пока даже не знаем, где речка», — характеризует Пургин положение с признанием донецких сертификатов о соответствии Россией.
«Проблема еще и в том, что возможна монополизация выхода на российский рынок каких-то крупных образований вроде «Мастерторга» или «Молоко» Андреева. При отсутствии банковской системы на территории республик путем манипуляций с торгово-промышленной палатой могут очень серьезно монополизировать выход на российский рынок», — сказал Пургин.
Ситуация с выходом на российский рынок содержит очень много подводных камней и несет в себе вероятность создать коррупционные схемы в республиках Донбасса, заключил эксперт.
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