Наиболее вероятный сценарий войны между Россией и Украиной состоит в том, что Киев предпримет попытку реванша в Донбассе. Дальше последует выход российских войск как ответная реакция на границу Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал замдиректора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру

Александр Костин: России достаточно завоевать портовые города и Юго-восток Украины © Facebook, Alexandr Kostin

Дальше может последовать проведение ограниченной операции по захвату юго-восточных областей с захватом ключевых торговых портов, этого хватит чтобы контролировать всю экономику, отметил эксперт.

По его мнению, также возможно проведение «полицейской» операции при развитии масштабного кризиса на Украине, когда под угрозу попадут ключевые элементы инфраструктуры страны — АЭС, гидроэлектростанции, тяжелая промышленность и т. д.

«Здесь возможен более широкий масштаб с выходом к Киеву, но без западных областей. Желательна коалиция, например, на базе ОДКБ или ШОС», — указал Костин.

Для России оптимальный позитивный сценарий — это создание устойчивого альтернативного центра в виде проекта Новороссии, контролирующего промышленность и торговые пути Украины (через Черное море), доходящего до Киева, и влияющего на него своей «массой». Это приведет к тихому угасанию текущего режима Киева и присоединения центральных областей к Украине 2.0, заключил собеседник издания.

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