«В истории мировых международных тусовок» еще не было такого, чтобы глава страны Третьего мира упускал шанс обратиться лидерам развитых государств, написал политический обозреватель Евгений Сатановский у себя в Telegram-канале «Армагеддоныч» 1 ноября

Ранее на климатическом форуме в Глазго случился конфуз: президент Украины Владимир Зеленский отказался выступать со сцены после президента США Джо Байдена.

«За неимением за душой чего-то внятного, попытаться всем сильным мира сего запомниться хотя бы экстравагантным поведением, за гранью фола. Чтобы и через сто лет сказали: Зеленский? Да это же тот самый, который…», — предположил Сатановский.

Он также не исключил, что «Киев вступает в новый период своей постсоветской истории и намерен теперь не только на Россию, но и на все остальные государства глядеть сверху вниз, этого не скрывая». Впрочем, причины могут быть и более прозаичными, отметил эксперт.

«Забыл. Запил и поэтому забыл. Девица на жизненном пути какая-то особо одарённая попалась, отвлёкся. Обещал кто-нибудь дать денег — занят был более важными делами, чем какое-то там выступление, пускай оно даже сто раз в программе форума было. На шопинге был — дефицит какой искал или просто в супермаркете заблудился», — написал Сатановский.

Зеленский — всё? Президент возглавил антирейтинг политиков Украины © пресс-служба президента Украины

Сатановский напомнил, что похожий эпизод случился во время поездки Зеленского в Иерусалим, когда «украинская делегация была единственной, не пришедшей на открытие Пятого форума памяти жертв Холокоста, под явно надуманным и совершенно идиотским предлогом».

После этого «репутация Зеленского не только в еврейском государстве, но и в еврейском народе, к которому он генетически принадлежит, восстановлению не подлежала и более не существует, как таковая», подчеркнул эксперт.