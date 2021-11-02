Президент Украины Владимир Зеленский не откликнулся на приглашение модератора сессии климатической конференции СOP26 в Глазго выступить с речью на сцене, сообщает РИА Новости 2 ноября

В ее начале в первой группе стран выступили президент США Джон Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, во второй группе глав государств должен был выступать Зеленский. Но, когда Керри вызвал его на сцену, украинского президента в зале не оказалось.

«Позвольте мне сначала представить… Президента Зеленского я также не вижу», — приводит слова Керри агентство, отмечая, что американский политик был изрядно озадачен: помимо Зеленского на сессию не пришли еще несколько участников.

Даже после того, как выступили три присутствовавших лидера и Керри представил следующую группу выступающих, Зеленского найти не удалось.