Жители Донбасса не думают о возвращении в состав Украины на любых условиях, поскольку Украины образца 2013 года, куда многие хотели бы вернуться, уже давно нет, а в новой Украине не нужны сами ее граждане. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Иван Лизан: кто он © Facebook, Иван Лизан

Украина полномасштабные боевые действия начинать не будет, с ЛДНР она попрощалась и реинтегрировать не собирается, уверен Лизан.

Донбасс- это де-факто непризнанные регионы России, и ответственность за них лежит на самих властях республик и России. Так что скорее Россия выделит деньги для стабилизации ситуации в ЛДНР, чем Киев, заключил собеседник издания.

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