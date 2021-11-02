«Поэтому жители ДНР скорее находятся в состоянии хронической социальной депрессии. Разговоров о «сливе» как в 2014-2017 гг. нет, но у многих есть желание уехать в Россию, и это желание очень многие успешно для себя реализуют», — указал эксперт.
Украина полномасштабные боевые действия начинать не будет, с ЛДНР она попрощалась и реинтегрировать не собирается, уверен Лизан.
Донбасс- это де-факто непризнанные регионы России, и ответственность за них лежит на самих властях республик и России. Так что скорее Россия выделит деньги для стабилизации ситуации в ЛДНР, чем Киев, заключил собеседник издания.
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