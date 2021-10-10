Для того, чтобы вытащить экономику Донбасса из кризиса в случае сохранения ситуации ни войны, ни мира, нужно просто принять новую реальность «ЛДНР как непризнанных регионов России» и принять что-то сродни ФЦП для Крыма. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

- Иван, вы только что вернулись из Донбасса. Какова ситуация с обстрелами, социальным самочувствием и настроением людей конкретно в этой части.

— Полномасштабных боевых действий в ДНР уже нет несколько лет. Вспыхивают спорадические перестрелки, стороны играют мускулами, симулируя наступления и готовность к их отражению, что выражается в активном перемещении техники, но линия фронта стабильна. Поэтому война для большинства жителей ДНР стала чем-то фоновым, повышенную актуальность она имеет для тех, кому не повезло жить в прифронтовой зоне, и тех, кто воюет либо связан с воющими. В целом, узнать о ходе боевых действий можно лишь из официальных сообщений либо разговора с военнослужащими — всё остальное уже не первый год скрывается военной цензурой. Иван Лизан: кто он © Facebook, Иван Лизан

Поэтому на первый план вышли социально-экономические вопросы: цены, зарплаты, уровень жизни, медицина и инфраструктура. А с ними всё обстоит скверно. Инфраструктура коллапсирует в силу хронического безденежья, низкие зарплаты за пределами госсектора привели к катастрофическому оттоку рабочей силы в Россию. Глобальная инфляция привела к появлению у граждан ложной причинно-следственной связи между повышением зарплат и ростом цен на товары и услуги. В медицине все так же безрадостно — острый дефицит кадров, особенно в сельской местности, где занято лишь 20-30% вакансий.

- Правда ли жители Донбасса уже настолько устали, что готовы на любой исход этого конфликта, в том числе на возвращение в состав Украины на любых условиях?

— Нет, не готовы — прошло уже достаточно времени для того чтобы избавиться от разных иллюзий в части Украины, осознать, что той Украины образца 2013 года, куда многие хотели бы вернуться, уже давно нет, а в новой Украине не нужны сами её граждане, не говоря уже о жителях ДНР. Поэтому жители ДНР скорее находятся в состоянии хронической социальной депрессии — разговоров о «сливе» как в 2014-2017 гг. нет, но у многих есть желание уехать в Россию и это желание очень многие успешно для себя реализуют.

- Есть мнение, что поскольку сегодня Украина живет в глубоком экономическом кризисе (якобы даже нет патронов и топлива), то выделять массовые финансы для массового возобновления боевых действий в Донбассе она не будет. Так ли это?

Экс-премьер ДНР Бородай избран депутатом Госдумы © Владимир Трефилов

- Каким образом сегодня официально или не официально осуществляется экономическое взаимодействие (в том числе ситуация с поставками угля) между подконтрольными или не подконтрольными территориями и кто больше потеряет от разрыва этих схем?

— На этот вопрос вам никто не ответит. Никто кроме работников Минугля не знает сколько в ДНР работающих шахт, а статистика в республиках де-факто засекречена и находится в лучшем случае под грифом для служебного пользования. Если что-то и озвучивается, то лишь в относительных показателях «рост на N процентов», поэтому анализ экономической статистики дело крайнее сложное. Данные по проведенной переписи населения так и не опубликовали, чего говорить о схемах поставки угля из ДНР на Украину?

Но так к новым схемам уже адаптировались все их участники и возвращаться к официальным поставкам никто не будет, есть вероятность, что это физически не представляется возможным из-за демонтажа ж/д путей на территории Украины.

- Сколько в среднем обойдется Украине, республикам и РФ участие в боевых действиях?

Украинские военные гибнут после разрешения стрелять по ДНР и ЛНР © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- Какие именно виды удушающих санкций может ввести Запад против России в случае большой войны, насколько к ним готова экономика, чем Москва может ответить?

— Никакие. Ну отключат от SWIFT и что дальше? Им же у России энергоносители покупать и свои товары в Россию продавать. Россия — не Иран, с которым США и ЕС могут не торговать, да и находится она куда ближе к ЕС.

Плюс за какие только «провинности» против России не вводили санкции — так что какая разница, что станет формальным поводом для их усиления?

Единственный фактор, который сдерживал Россию — «Северный поток-2», впрочем, первой войну начинать Россия не будет, а Украине это и не нужно — в Киеве всех устраивает текущая ситуация «ни мира, ни войны».

— Пару месяцев назад в ДНР произошла долгожданная смена инвестора: вместо Сергея Курченко и ВТС («Внешторгсервис»), который СМИ связывают с его именем, с донецкими металлургическими и коксохимическими предприятиями, теперь будет работать российский бизнесмен Евгений Юрченко. Изменилась ли в связи с этим ситуация?

Пушилин объяснил, почему Донбасс поддержал «Единую Россию» © Twitter, Denis Puszylin / Twitter, Denis Puszylin / Перейти в фотобанк

- Можно ли вывести экономику Донбасса из кризиса в случае сохранения ситуации "ни войны, ни мира"?

— Да, можно. Для этого нужно просто принять новую реальность «ЛДНР как непризнанных регионов России» и принять что-то сродни ФЦП для Крыма. И, судя по тому что Украина сообщает о планах России выделить 900 млрд рублей за три года для стабилизации социально-экономической обстановки, этап принятия новой реальности в России прошли.

Теперь остаётся вновь выцарапать ЛНР и ДНР из того Дикого поля, в которое они ушли с 2014 года.