Война между Россией и Украиной должна закончиться тем, чем должна закончиться. Украина вернется на родину, станет неотъемлемой частью России теперь уже навсегда. Но скорее всего, это очень радужный план, в реальности произойдет раздел Украины. Об этом рассказал писатель-фантаст Сергей Волков в интервью изданию Украина.ру

Писатель-фантаст Сергей Волков: Не любить свою страну — это патология © Facebook, Тамара Антипина

Возможно, так и случится, но основная часть Украины с центром, с русским городом Киевом —должна вернуться на родину, в Россию, полагает Волков.

Еще возможен вариант, что будет создано несколько квазигосударств, которые подержатся какое-то время, балансируя между Востоком и Западом. В общем, есть несколько сценариев, но очевидно, что Украина потерпит поражение и отдаст все свои земли победителю, заключил собеседник издания.

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