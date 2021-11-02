«Раздел, собственно, в любом случае произойдет, даже без войны. Украина распадется на несколько территорий. Там есть много желающих, много претендентов. Например, юго-западные земли хочет Венгрия, Польша спит и видит вернуть Львов и Ровно, и т.д. Та же Турция не прочь что-то оттяпать», — указал литератор.
Возможно, так и случится, но основная часть Украины с центром, с русским городом Киевом —должна вернуться на родину, в Россию, полагает Волков.
Еще возможен вариант, что будет создано несколько квазигосударств, которые подержатся какое-то время, балансируя между Востоком и Западом. В общем, есть несколько сценариев, но очевидно, что Украина потерпит поражение и отдаст все свои земли победителю, заключил собеседник издания.
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