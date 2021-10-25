США могут бросить Украину, но все будет зависеть не от ситуации на Украине, а от положения дел в соперничестве с Китаем, с Россией и от того, как пойдут дела в Европе. Об этом рассказал общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский в интервью изданию Украина.ру

Александр Мединский: кто он © Facebook/Александр Мединский

Надежда только на то, что Китай сможет достойно конкурировать со Штатами, и его не задавят санкциями и протекционистскими мерами. Если он действительно сможет перехватить экономическое лидерство, и США придется сворачивать ряд своих проектов для того, чтобы сохранить то, что у них есть сейчас, у России появится шанс вернуть Украину в свою орбиту, подчеркнул Мединский.

Без поддержки США под грузом внутренних противоречий все это схлопнется и России, возможно, вместе с Евросоюзом, придется спасать страну от гуманитарной катастрофы. Но пока что до этого далеко и от Украины тут ничего не зависит, заключил собеседник издания.

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