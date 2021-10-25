«США «кинули» Францию, а Париж, вместо того, чтобы обидеться, отделывается невнятными заявлениями. Были только слова бывшего посла о том, что НАТО себя изжило, а Макрон, который сначала отозвал посла, после разговора с Байденом снова его возвращает. Нет выхода из этой парадигмы», — указал эксперт.
Надежда только на то, что Китай сможет достойно конкурировать со Штатами, и его не задавят санкциями и протекционистскими мерами. Если он действительно сможет перехватить экономическое лидерство, и США придется сворачивать ряд своих проектов для того, чтобы сохранить то, что у них есть сейчас, у России появится шанс вернуть Украину в свою орбиту, подчеркнул Мединский.
Без поддержки США под грузом внутренних противоречий все это схлопнется и России, возможно, вместе с Евросоюзом, придется спасать страну от гуманитарной катастрофы. Но пока что до этого далеко и от Украины тут ничего не зависит, заключил собеседник издания.
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