Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предупредил об уголовной ответственности членов парламентского комитета, который может взяться за исправление ошибок уже проголосованного в целом документа, что невозможно согласно регламенту. Об этом 17 октября он заявил в эфире телеканала «Украина 24»

Разумков напомнил, что парламент «в сумбуре и непрофессиональном подходе» проголосовал этот законопроект одновременно с тремя правками, которые противоречат друг другу. Речь идет о том, какой орган будет признавать то или иное лицо олигархом — Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), Национальная антикоррупционная прокуратура (НАПК) и комиссия при ней.

«Если комитет, который уже пытался, будет исправлять то, за что голосовала Верховная Рада, то, извините, это уже другая история, причем связанная с уголовной ответственностью», — заявил Разумков.

Также он отметил, что закон о борьбе с влиянием олигархов должен подписывать он, а не его преемник Руслан Стефанчук по решению Конституционного суда.

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре под председательством тогда еще первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

«Ничего товарищ Петр так и не нашел»: Зеленский рассказал, как его радует Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами закона и заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы избавиться от олигархов. Однако после голосования выяснилось, что Разумков внес альтернативную президентской инициативу, согласно которой олигархом лицо будет признавать НАПК, а не СНБО. При рассмотрении и голосовании депутаты этот момент упустили. Поэтому Разумков попросил президента наложить на закон вето.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.