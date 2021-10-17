Попытки украинских властей вчинить иск России за украинскую провокацию в Керченском заливе выглядят забавно, но не имеют перспектив, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале 16 октября

Так он прокомментировал намерение главы главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы «задавить» РФ в Гаагском арбитраже по керченской провокации 2018 года.

«Забавно. Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему», — подчеркнул Пушков.

По его словам, попытки Киева продавить свою антироссийскую позицию в ПАСЕ провалились после угрозы России выйти из организации.

Европа также отказалась прислушиваться к нападкам Киева на Венгрию, подписавшую контракт с «Гзапромом» на поставки газа в обход Украины, напомнил Пушков.

«Неземная "красота" украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они…» — заключил сенатор.

«Газпром» проиграл битву «Нафтогазу», но не войну в Стокгольмском арбитраже © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Это решение, принятое вопреки основополагающим принципам арбитража, который должен учитывать позиции обеих сторон, дает Киеву надежду на то, что очередной их иск будет удовлетворен только потому, что он направлен против России.

Международный арбитраж в Гааге провел с 11 по 16 октября слушания по делу между Россией и Украиной, касающегося инцидента в Керченском проливе.

Россия привела аргументы в пользу того, что инцидент 25 ноября 2018 года касался военной деятельности, и поэтому не подпадает под Конвенцию ООН по морскому праву, соответственно, суд не имеет юрисдикции рассматривать такое дело.

Сообщалось, что вопрос о юрисдикции данного дела будет решен через несколько месяцев. Между тем глава МИД Украины уверен, что он будет решен в пользу Киева, «Россия окажется в углу юридического ринга, а Украина выйдет на финишную прямую этого дела».