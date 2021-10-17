Позиции американской и российской сторон в свете противостояния Вашингтона и Пекина могли обсуждаться в ходе визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Скобки раскрыл политолог Николай Злобин в интервью Украина.ру

Противостояние США-Китай становится главным содержанием мировой политики на ближайшее десятилетие, заявил эксперт. В этом ключе особенно чувствительным для американцев является вопрос роли России в этом конфликте. США призвали РФ активнее содействовать энергетической безопасности Европы © CC0, Pixabay

«Россия в такой ситуации будет вынуждена делать какой-то выбор. Россия не может допустить поражения Китая, ослабления его в Юго-Восточной Азии и резкого увеличения влияния США там. Но и усиливать свою конфронтацию с Америкой из-за Тайваня у России тоже нет стимулов», — сказал Злобин.

Позиция России должна быть очень тонкой, учитывая отсутствие мирного договора с Японией со времен Второй Мировой войны и ситуации с Кореей — принимая во внимание тот факт, что КНДР — сосед России. Москва не может допустить поражения Китая и дестабилизации региона, заключил Злобин.

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