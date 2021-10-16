Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что между Россией и Украиной возможно разворачивание военных действий, однако уточнил, что Украина в этом случае не будет играть роль субъекта. Об этом он рассказал изданию Украина.ру

«Следующими съедят нас»: Безпалько оценил перспективы сдачи Украины ради Китая © kit.ai

Член Совета по межнациональным отношениям уточнил, что противостояние между странами в современных условиях уже вряд ли выльется в классическое понимание войны, скорее, это будет прокси-война с использованием других государств.

«Просто вместо ИГИЛ теперь против России будет воевать Украина — в Донбассе или где-либо еще. Например, ее толкнут на самоубийственное решение атаковать Крым», — сказал он.

Прокси-война или опосредованная война — международный конфликт между двумя странами на территории третьего государства под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране.

Полностью интервью с Безпалько можно прочитать здесь.

*Деятельность организации запрещена в РФ