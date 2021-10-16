Безпалько уверен, что война между Москвой и Киевом гипотетически возможна, только Украина в этом случае выступит исключительно как «объект этой войны, инструмент, торпеда».
Член Совета по межнациональным отношениям уточнил, что противостояние между странами в современных условиях уже вряд ли выльется в классическое понимание войны, скорее, это будет прокси-война с использованием других государств.
«Просто вместо ИГИЛ теперь против России будет воевать Украина — в Донбассе или где-либо еще. Например, ее толкнут на самоубийственное решение атаковать Крым», — сказал он.
Прокси-война или опосредованная война — международный конфликт между двумя странами на территории третьего государства под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране.
Полностью интервью с Безпалько можно прочитать здесь.
*Деятельность организации запрещена в РФ