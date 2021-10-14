Триггером военных событий может послужить также политический кризис на Украине (конфликт центральной власти и регионов), либо политика Киева, несущая угрозу стратегическим интересам России (размещение сил ПРО и ВВС НАТО на Украине, включение Украины в НАТО), рассказал эксперт.
Костин также описал оптимальный сценарий результата вооруженного столкновения.
«Оптимальным сценарием выступает замещение власти Киева на юго-западных областях (Херсон, Николаев, Харьков, Одесса, Днепропетровск (ныне Днепр — ред.), может быть, Кировоград (ныне Кропивницкий — ред.) и Полтава) и обязательным занятием ключевых торговых портов и блокадой черноморского побережья… После этого ценность государства (Киева) упадет до нуля. Создание альтернативного политического центра с занятием ключевой промышленной базы запустит центробежные силы на остальной части, включая приграничные регионы с Венгрией и Польшей», — сказал эксперт.
По мнению Костина, в результате военных действий будет создан альтернативный центр в виде проекта Новороссии, контролирующий промышленность и торговые пути Украины. Это приведет к тихому угасанию киевского режима и постепенному присоединению центральных областей к новому проекту, заключил эксперт.
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