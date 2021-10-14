Спусковым крючком военных действий России против Украины могут послужить три сценария, один из которых - попытка реванша Киева на юго-востоке страны, рассказал в интервью Украина.ру заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин

Затулин рассказал, что сделает Россия, если на Украине все-таки возникнет Новороссия © РИА Новости, Владимир Трефилов

Костин также описал оптимальный сценарий результата вооруженного столкновения.

«Оптимальным сценарием выступает замещение власти Киева на юго-западных областях (Херсон, Николаев, Харьков, Одесса, Днепропетровск (ныне Днепр — ред.), может быть, Кировоград (ныне Кропивницкий — ред.) и Полтава) и обязательным занятием ключевых торговых портов и блокадой черноморского побережья… После этого ценность государства (Киева) упадет до нуля. Создание альтернативного политического центра с занятием ключевой промышленной базы запустит центробежные силы на остальной части, включая приграничные регионы с Венгрией и Польшей», — сказал эксперт.

По мнению Костина, в результате военных действий будет создан альтернативный центр в виде проекта Новороссии, контролирующий промышленность и торговые пути Украины. Это приведет к тихому угасанию киевского режима и постепенному присоединению центральных областей к новому проекту, заключил эксперт.

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