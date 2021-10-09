США стратегически уходят из Европы, показывая, что больше предпочитает сотрудничать с Лондоном. Об этом в своей статье для «Ведомостей» пишет политолог, директор Института Европы РАН Алексей Громыко

По словам эксперта, большой пересмотр стратегии британской внешней политики был запущен по итогам референдума о Брекзите. Выхода из ЕС никто не ожидал, а поэтому и никакого представления о том, как вести себя, оказавшись за бортом Евросоюза, у Великобритании не было.

Вскоре «в недрах форин-офиса» родилась концепция «Глобальной Британии», которую не воспринимали всерьез.

«Британская империя осталась в далеком прошлом, в Содружестве наций к бывшей метрополии давно относятся без придыхания. Королевство сильно потрепали великая рецессия, Брекзит и пандемия. Всерьез стоит вопрос о перспективах территориальной целостности страны на фоне шотландского сепаратизма. Но эти констатации не отменяют того факта, что страна сохраняет глобальную атрибутику, ряд конкурентных преимуществ и главное — рудименты внешнеполитического креатива», — пишет Громыко.

Автор напомнил о том, что пришедший на пост премьер-министра Борис Джонсон еще больше испортил отношения с ЕС в ходе мучительных переговоров о выходе Великобритании из союза. На этом фоне он делал ставку на «особые отношения» с США и на давнюю идею союза англосакских народов Уинстона Черчилля.

Слуга двух метрополий. Похоже, Украина переходит под контроль Лондона © AP, Ted Shaffrey Дональд Трамп был поклонником евроскептиков, которые отвечали ему взаимностью, поэтому с Джонсоном они сошлись. Но ситуация несколько изменилась при Джо Байдене: трампизм, по словам Громыко, не ушел из новой администрации, а во Штаты стратегически уходят из Европы и все меньше учитывают интересы союзников в Старом Свете.

«Но стенания французов и ЕС принципиально ничего не изменят. Инстинкты и рефлексы американцев толкают их на взвинчивание противостояния с Китаем, как бы тот ни пытался увернуться. В этих обстоятельствах "Глобальная Британия", используя ребалансировку Вашингтоном своей внешнеполитической стратегии, будет и дальше идти по пути усиления этнонациональной природы своей геополитики, возвращаясь к англосаксонским заветам Черчилля», — заключил политолог.

«Глобальная Британия» все сильнее проявляет себя на Украине. Деятельность королевства в стране-соседке России становится все более заметной: начиная от «британского следа» в команде кандидата в президенты (с британцами связывали экс-секретаря СНБО Алексея Данилюка и генпрокурора Ирину Венедиктову), заканчивая недавним соглашением о сотрудничестве в военно-морской сфере.

В июне страны подписали меморандум о реализации Программы расширения возможностей ВМС Украины. Под него Британское экспортно-кредитное агентство выделило кредит на 10 лет в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Заинтересованность Великобритании в улучшении украинского флота на Украине объясняют невозможностью прямого конфликта с Россией — то есть британцы фактически ищут, чьими бы руками повоевать.

Подробнее о том, как британцы расширяют свое влияние на Украине читайте в материале Украина.ру