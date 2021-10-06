Неприятности в раю
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко информацию о россиянах, которых называли "вагнеровцами". Тем самым глава государства косвенно подтвердил сообщение от «расследовательской» группы Bellingcat о срыве операции украинских спецслужбы по задержанию граждан России именно после совещания в Офисе президента Украины. Это вызвало закономерные упреки со стороны оппозиции, в частности, предшественника — Петра Порошенко, который обвинил Зеленского в преступлении.
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Тема так называемого "Вагнергейта" — весьма неприятна для Зеленского. Так, в начале 2021-го Киев попытался, как сообщала пресса, отменить выход фильма Bellingcat о тех событиях. Тогда в украинскую столицу приехал заместитель главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ли Лоуренс. Он встречался с руководителем главного управления разведки Украины Кириллом Будановым и заместителем главы Офиса президента Романом Машовцом, которые его безуспешно пытались убедить не выпускать материалы в эфир. По крайней мере, об этом писали украинские СМИ.
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На этот раз, в октябре, Зеленский прокололся на том, за что упрекал своего предшественника — героя предыдущей крупной утечки офшорных данных, так называемого «Панамского досье» Петра Порошенко. Как выяснилось, Зеленский мало чем от него отличается: он так же любит офшоры, ведет дела с олигархами, а его друзья владеют недвижимостью в Лондоне, сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)
В 2012 году созданная Зеленским студия «Квартал 95» начала выпускать продукцию для телеканала «1+1», принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В это же время, о чем свидетельствует «Досье Пандоры», Зеленский и его коллеги Борис и Сергей Шефиры, Иван Баканов и Андрей Яковлев создают офшорные компания на Британских и Виргинских островах, а также на Кипре и в Белизе. Сердцем этой сети стала компания Maltex Multicapital, которая была поделена между компаниями Зеленского, Шефиров и Яковлева.
В 2012 году одна из офшорных компаний, принадлежащая Maltex Multicapital, получила $1,2 млн долларов от компании Коломойского. Это была плата за программу «Рассмеши комика» на «1+1» — по мнению журналиста, так «Квартал 95» уклонился от уплаты налогов на Украине.
Всего в 2012 году компании Зеленского получили от структур Коломойского около $40 млн долларов — от тех самых структур, которые на Украине подозревают в выводе миллиардов их «ПриватБанка».
Компании Зеленского продолжили существовать и после его избрания на пост президента — с той лишь разницей, что во время выборов его 25% в Maltex Multicapital перешли офшорной компании Шефира.
Кроме того, журналисты получили данные о весьма дорогой недвижимости друзей Зеленского — Яковлева и Шефира — в Лондоне.
Минфин Великобритании пообещал внимательно изучить опубликованное журналистами «Досье Пандоры». А это значит, что Зеленскому, возможно, придется в очередной раз поговорить «по душам» со своими британскими коллегами. Пресса Соединенного Королевства тем временем уже отозвалась, и довольно зло, на проблему главы государства. «Украинский президент, обещавший бороться с олигархами, был связан с офшорными компаниями»,— озаглавила The Guardian статью. Автор материала указал на наиболее болезненные для политика моменты: «Предполагаемые деловые связи Зеленского с Россией через компанию Maltex, вероятно, окажутся скандальными».
Война чужими руками
В последние годы, а именно при президенте Зеленском, деятельность Великобритании на Украине становится все более заметной: начиная от «британского следа» в команде кандидата в президенты (с британцами связывали экс-секретаря СНБО Алексея Данилюка и генпрокурора Ирину Венедиктову), заканчивая недавним соглашением о сотрудничестве в военно-морской сфере.
В июне 2021 года был подписан трехсторонний меморандум между правительством Великобритании, британской группой Babcock и Минобороны Украины о реализации Программы расширения возможностей ВМС Украины Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme. Под него Британское экспортно-кредитное агентство выделило кредит на 10 лет в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.
На эти деньги украинский флот должен получить два минных охотника и корвет, построить восемь малых ракетных кораблей, а также модернизировать две базы Военно-морских сил Украины. По оценкам экспертов, британская программа, в случае ее реализации, серьезно повысит возможности ВМСУ. При этом интересно, что полученные деньги в основном будут потрачены на услуги британских судостроительных компаний, а потом еще и возвращены Украиной с процентами.
Этот самый меморандум Зеленский обсуждал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в конце 2020 года — тогда же королевство милостиво выделило Украине 6,5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи.
О разрастающемся сотрудничестве с Великобританией заявлял и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: по его словам, Украина готова дать согласие на создание военной базы Великобритании в Николаевской области. Глава МИД отмечал, что Украина выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и даже рассматривает возможность размещения британских десантников.
«Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане», — заявил Кулеба в ответ на высадку британских парашютистов в Николаевской области в рамках военных учений.
При этом эксперты отмечают весьма колонизаторское поведение Великобритании
«Лондон предоставит Киеву кредиты, а потом вернет их с процентами, потому что тратить эти средства украинская сторона должна на услуги британских судостроительных компаний. На Украине Великобритания чувствует себя колонизатором, как прежде в Азии», — считает российско-украинский экономист Александр Дудчак.
Заинтересованность Великобритании и США в улучшении украинского флота объясняют на Украине невозможностью прямого конфликта с Россией — то есть британцы фактически ищут, чьими бы руками повоевать.
Особое внимание
Во время своего визита в Великобританию в конце 2020 года Зеленский встретился с новым главой британской спецслужбы MI-6 Ричардом Муром. Встречу ни британцы, ни украинцы афишировать не собирались.
«Как стало известно ZN.UA из заслуживающего доверия источника, именно шефу МI-6, по роду работы знающему о многих скелетах украинцев, спрятанных в британских шкафах, Уайтхолл поручил донести украинскому президенту месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать Джонсон», — сообщило издание.
По данным СМИ, на встрече обсуждались три темы. Первая — атаки украинской власти на антикоррупционные органы на Украине и стремление взять под свой контроль такие органы, как САП, НАБУ, контролируемые американцами и европейцами.
Вторая — ситуация на востоке страны и действия России. Третья — окружение Зеленского, в котором, по мнению разведки, возможны утечки, а также есть «кое-кто», чьи взгляды и поведение европейцам не нравится. Речь, вероятно, шла о главе Офиса президента Андрее Ермаке, вопросы к которому появились после истории с «вагнеровцами».
К слову о последних: по данным СМИ, Киев просил британскую разведку помешать выходу фильма CNN о «вагнеровцах», однако британская сторона отказалась, сославшись на свободу слова.
Примечательно, что глава MI-6 обычно не встречается с лидерами других государств, что может говорить о высокой степени интереса к Украине со стороны британских властей. Интерес к стране испытывает и лично Мур, известный своими русофобскими взглядами. Глава MI-6 — большой поклонник Турции и сторонник идеи Великого Турана, предполагающей расчленение России на несколько государств. В этом Украина, пожалуй, может послужить удобным инструментом и стратегическим плацдармом.
Внимание на восток
Еще одним примечательным «симптомом» влияния Великобритании стало особенное внимание Украины к Ближнему Востоку, в частности к Катару и Иордании.
В апреле текущего года Зеленский посетил Катар с официальным визитом, рекламируя украинские проекты богатым катарским инвесторам и фактически напоминая о грядущей большой распродаже украинской земли.
Накануне визита Зеленского в Катар Офис президента сделал внезапное заявление о другом ближневосточном государстве — Иордании, где под домашним арестом по подозрению в свержении власти оказался брат короля Абдаллы II. Киев выразил полную поддержку королю.
Казалось бы, где Украина, а где Катар и Иордания, но в этих действиях украинской власти прослеживается определенная логика. Эти два государства, а также ряд других ближневосточных стран связывает роль Великобритании в их политике: в 1918-1946 годах Иордания входила в состав британской подмандатной территории. Под британским протекторатом в 1916-1971 годах находился и Катар. Сейчас он один из ведущих инвесторов в британскую экономику.
Британским влиянием в регионе объясняют, например, протесты в Сирии, приведшие к полномасштабной войне. Одной из причин, по которым британцам понадобилась дестабилизация обстановки в стране, стал отказ в 2009 году руководства Сирии разрешить строительство катаро-турецкого газопровода через свою территорию.
Администрации Джо Байдена сейчас не до Украины: на Ближнем Востоке «догорает» история с выводом войск из Афганистана, а с Дальнего Востока «угрожает» Китай. Более того, как утверждают эксперты, для американцев Украина оказалась довольно «токсичным активом», и заниматься ею Байдену сейчас совсем не с руки. А Лондон, который после «Брекзита» испытал экономические проблемы, и больше не занят внутриевропейскими делами, по всей видимости, если пока и не принял эстафету кураторства Украиной от США, стал не случайно увеличивать свое присутствие — и реальное и виртуальное в этой стране.
"Странности" английского внимания вполне резонно объясняются заинтересованностью Лондона в усилении своего влияния в этом регионе, к которому Великобритания никогда не была равнодушна. И Украина вполне может и уже становится слугой двух господ — США, строящих здесь Антироссию, и Великобритании, возвращающуюся в этот традиционно значимый для нее регион.
И все это происходит прямо сейчас и на наших глазах при полной взаимности. Как уверял посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, в течение первого квартала после «Брекзита» украинский экспорт в Королевство увеличился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилов уже называл Лондон «главным стратегическим партнером» Киева. Что имелось в виду — чиновник не очень распространялся. Но мы понимаем.