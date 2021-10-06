После скандала с «Вагнергейтом» президент Украины Владимир Зеленский попал в следующий — со сливом об офшорах из «Досье Пандоры». Журналисты, которые опубликовали компромат, базируются в Вашингтоне, а проверять слитые сведения будут в Лондоне — Минфин Соединенного Королевства. Таким образом Киев оказался объектом интересов Великобритании и США

Неприятности в раю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко информацию о россиянах, которых называли "вагнеровцами". Тем самым глава государства косвенно подтвердил сообщение от «расследовательской» группы Bellingcat о срыве операции украинских спецслужбы по задержанию граждан России именно после совещания в Офисе президента Украины. Это вызвало закономерные упреки со стороны оппозиции, в частности, предшественника — Петра Порошенко, который обвинил Зеленского в преступлении.

Ли Лоуренс. В штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны произошла его встреча с руководителем главного управления разведки Украины Кириллом Будановым и заместителем главы Офиса президента Романом Машовцом

Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20210310/1030777967.html в конце февраля Украину посетил заместитель главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6). В штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны произошла его встреча с руководителем главного управления разведки Украиныи заместителем главы Офиса президента

Тема так называемого "Вагнергейта" — весьма неприятна для Зеленского. Так, в начале 2021-го Киев попытался, как сообщала пресса, отменить выход фильма Bellingcat о тех событиях. Тогда в украинскую столицу приехал заместитель главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ли Лоуренс. Он встречался с руководителем главного управления разведки Украины Кириллом Будановым и заместителем главы Офиса президента Романом Машовцом, которые его безуспешно пытались убедить не выпускать материалы в эфир. По крайней мере, об этом писали украинские СМИ.

Ли Лоуренс. В штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны произошла его встреча с руководителем главного управления разведки Украины Кириллом Будановым и заместителем главы Офиса президента Романом Машовцом

Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20210310/1030777967.html в конце февраля Украину посетил заместитель главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6). В штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны произошла его встреча с руководителем главного управления разведки Украиныи заместителем главы Офиса президента

На этот раз, в октябре, Зеленский прокололся на том, за что упрекал своего предшественника — героя предыдущей крупной утечки офшорных данных, так называемого «Панамского досье» Петра Порошенко. Как выяснилось, Зеленский мало чем от него отличается: он так же любит офшоры, ведет дела с олигархами, а его друзья владеют недвижимостью в Лондоне, сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)

Выход расследования Bellingcat о «вагнеровцах» анонсирован на май © кадр из видео задержания Игорю Коломойскому. В это же время, о чем свидетельствует «Досье Пандоры», Зеленский и его коллеги Борис и Сергей Шефиры, Иван Баканов и Андрей Яковлев создают офшорные компания на Британских и Виргинских островах, а также на Кипре и в Белизе. Сердцем этой сети стала компания Maltex Multicapital, которая была поделена между компаниями Зеленского, Шефиров и Яковлева.

В 2012 году одна из офшорных компаний, принадлежащая Maltex Multicapital, получила $1,2 млн долларов от компании Коломойского. Это была плата за программу «Рассмеши комика» на «1+1» — по мнению журналиста, так «Квартал 95» уклонился от уплаты налогов на Украине.

Всего в 2012 году компании Зеленского получили от структур Коломойского около $40 млн долларов — от тех самых структур, которые на Украине подозревают в выводе миллиардов их «ПриватБанка».

Компании Зеленского продолжили существовать и после его избрания на пост президента — с той лишь разницей, что во время выборов его 25% в Maltex Multicapital перешли офшорной компании Шефира.

Кроме того, журналисты получили данные о весьма дорогой недвижимости друзей Зеленского — Яковлева и Шефира — в Лондоне.

Минфин Великобритании пообещал внимательно изучить опубликованное журналистами «Досье Пандоры». А это значит, что Зеленскому, возможно, придется в очередной раз поговорить «по душам» со своими британскими коллегами. Пресса Соединенного Королевства тем временем уже отозвалась, и довольно зло, на проблему главы государства. «Украинский президент, обещавший бороться с олигархами, был связан с офшорными компаниями»,— озаглавила The Guardian статью. Автор материала указал на наиболее болезненные для политика моменты: «Предполагаемые деловые связи Зеленского с Россией через компанию Maltex, вероятно, окажутся скандальными».

Война чужими руками

В последние годы, а именно при президенте Зеленском, деятельность Великобритании на Украине становится все более заметной: начиная от «британского следа» в команде кандидата в президенты (с британцами связывали экс-секретаря СНБО Алексея Данилюка и генпрокурора Ирину Венедиктову), заканчивая недавним соглашением о сотрудничестве в военно-морской сфере.

В июне 2021 года был подписан трехсторонний меморандум между правительством Великобритании, британской группой Babcock и Минобороны Украины о реализации Программы расширения возможностей ВМС Украины Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme. Под него Британское экспортно-кредитное агентство выделило кредит на 10 лет в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

На эти деньги украинский флот должен получить два минных охотника и корвет, построить восемь малых ракетных кораблей, а также модернизировать две базы Военно-морских сил Украины. По оценкам экспертов, британская программа, в случае ее реализации, серьезно повысит возможности ВМСУ. При этом интересно, что полученные деньги в основном будут потрачены на услуги британских судостроительных компаний, а потом еще и возвращены Украиной с процентами.

Подайте на флот. За счет чего Украина намерена строить военно-морскую базу и ВМФ © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Борисом Джонсоном в конце 2020 года — тогда же королевство милостиво выделило Украине 6,5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи.

О разрастающемся сотрудничестве с Великобританией заявлял и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: по его словам, Украина готова дать согласие на создание военной базы Великобритании в Николаевской области. Глава МИД отмечал, что Украина выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и даже рассматривает возможность размещения британских десантников.

«Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане», — заявил Кулеба в ответ на высадку британских парашютистов в Николаевской области в рамках военных учений.

При этом эксперты отмечают весьма колонизаторское поведение Великобритании

«Лондон предоставит Киеву кредиты, а потом вернет их с процентами, потому что тратить эти средства украинская сторона должна на услуги британских судостроительных компаний. На Украине Великобритания чувствует себя колонизатором, как прежде в Азии», — считает российско-украинский экономист Александр Дудчак.

Заинтересованность Великобритании и США в улучшении украинского флота объясняют на Украине невозможностью прямого конфликта с Россией — то есть британцы фактически ищут, чьими бы руками повоевать.

Особое внимание

Во время своего визита в Великобританию в конце 2020 года Зеленский встретился с новым главой британской спецслужбы MI-6 Ричардом Муром. Встречу ни британцы, ни украинцы афишировать не собирались.

«Как стало известно ZN.UA из заслуживающего доверия источника, именно шефу МI-6, по роду работы знающему о многих скелетах украинцев, спрятанных в британских шкафах, Уайтхолл поручил донести украинскому президенту месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать Джонсон», — сообщило издание.

По данным СМИ, на встрече обсуждались три темы. Первая — атаки украинской власти на антикоррупционные органы на Украине и стремление взять под свой контроль такие органы, как САП, НАБУ, контролируемые американцами и европейцами.

Важный для России разговор. Зачем Зеленский встречался с главой британской разведки © president.gov.ua Андрее Ермаке, вопросы к которому появились после истории с «вагнеровцами».

К слову о последних: по данным СМИ, Киев просил британскую разведку помешать выходу фильма CNN о «вагнеровцах», однако британская сторона отказалась, сославшись на свободу слова.

Примечательно, что глава MI-6 обычно не встречается с лидерами других государств, что может говорить о высокой степени интереса к Украине со стороны британских властей. Интерес к стране испытывает и лично Мур, известный своими русофобскими взглядами. Глава MI-6 — большой поклонник Турции и сторонник идеи Великого Турана, предполагающей расчленение России на несколько государств. В этом Украина, пожалуй, может послужить удобным инструментом и стратегическим плацдармом.

Внимание на восток

Еще одним примечательным «симптомом» влияния Великобритании стало особенное внимание Украины к Ближнему Востоку, в частности к Катару и Иордании.

В апреле текущего года Зеленский посетил Катар с официальным визитом, рекламируя украинские проекты богатым катарским инвесторам и фактически напоминая о грядущей большой распродаже украинской земли.

Накануне визита Зеленского в Катар Офис президента сделал внезапное заявление о другом ближневосточном государстве — Иордании, где под домашним арестом по подозрению в свержении власти оказался брат короля Абдаллы II. Киев выразил полную поддержку королю.

Катарский вояж Зеленского. Зачем президенту Украины Ближний Восток © president.gov.ua

Британским влиянием в регионе объясняют, например, протесты в Сирии, приведшие к полномасштабной войне. Одной из причин, по которым британцам понадобилась дестабилизация обстановки в стране, стал отказ в 2009 году руководства Сирии разрешить строительство катаро-турецкого газопровода через свою территорию.

Администрации Джо Байдена сейчас не до Украины: на Ближнем Востоке «догорает» история с выводом войск из Афганистана, а с Дальнего Востока «угрожает» Китай. Более того, как утверждают эксперты, для американцев Украина оказалась довольно «токсичным активом», и заниматься ею Байдену сейчас совсем не с руки. А Лондон, который после «Брекзита» испытал экономические проблемы, и больше не занят внутриевропейскими делами, по всей видимости, если пока и не принял эстафету кураторства Украиной от США, стал не случайно увеличивать свое присутствие — и реальное и виртуальное в этой стране.

"Странности" английского внимания вполне резонно объясняются заинтересованностью Лондона в усилении своего влияния в этом регионе, к которому Великобритания никогда не была равнодушна. И Украина вполне может и уже становится слугой двух господ — США, строящих здесь Антироссию, и Великобритании, возвращающуюся в этот традиционно значимый для нее регион.

И все это происходит прямо сейчас и на наших глазах при полной взаимности. Как уверял посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, в течение первого квартала после «Брекзита» украинский экспорт в Королевство увеличился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилов уже называл Лондон «главным стратегическим партнером» Киева. Что имелось в виду — чиновник не очень распространялся. Но мы понимаем.