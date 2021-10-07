«Куда дальше идет парламент? Фактически начался полный, и тотальный распад парламента Украины. Мы понимаем, что снятие главы Верховной Рады является финальной точкой перед стартом новой избирательной кампании», — заявил он.
В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова.
Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.
При этом Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.