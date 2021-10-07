Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что фактически начался распад парламента Украины, о чем говорит увольнение спикера Рады Дмитрия Разумкова, а значит, вскоре начнется предвыборная кампания. Его выступление на брифинге 7 октября вел телеканал «Рада»

«Куда дальше идет парламент? Фактически начался полный, и тотальный распад парламента Украины. Мы понимаем, что снятие главы Верховной Рады является финальной точкой перед стартом новой избирательной кампании», — заявил он.

«Предохранитель убрали»: Разумков намекнул на свои президентские амбиции © Дмитрий Разумков/Фейсбук Дмитрия Разумкова.

Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.

При этом Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.