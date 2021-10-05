ЕС и США должна дать понять Тбилиси, что Саакашвили следует освободить. Об этом написал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в своей статье для «Вашингтон Пост», опубликованной 3 октября

«Групповое насилие». На что надеется Саакашвили в тюрьме © AFP, Sergei SUPINSKY

«Грузии предстоит много сделать, если она хочет полностью реализовать потенциал своего далеко идущего соглашения с ЕС и членства в «Восточном партнёрстве» ЕС, а также дальнейшей интеграции с НАТО. Брюссель и Вашингтон должны ясно дать понять, что эти цели могут быть достигнуты только уважением демократических принципов и верховенства закона, и отходом от политики мести и поляризации правосудия», — утверждает Бильдт.

Об этом и о том, как отреагировали другие западные СМИ на арест Саакашвили читайте в обзоре издания Украина.ру