Известный своими связями с Саакашвили шведский политик хвалит экс-президента за «модернизацию страны» и призывает ЕС и США оказать давление на Грузию, чтобы облегчить участь арестованного политика.
«Грузии предстоит много сделать, если она хочет полностью реализовать потенциал своего далеко идущего соглашения с ЕС и членства в «Восточном партнёрстве» ЕС, а также дальнейшей интеграции с НАТО. Брюссель и Вашингтон должны ясно дать понять, что эти цели могут быть достигнуты только уважением демократических принципов и верховенства закона, и отходом от политики мести и поляризации правосудия», — утверждает Бильдт.
Об этом и о том, как отреагировали другие западные СМИ на арест Саакашвили читайте в обзоре издания Украина.ру