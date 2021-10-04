Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину перед местными выборами в стране, был задержан и сразу объявил головку. Западные СМИ активно комментируют возвращение Саакашвили и его последующий арест

Изображая жертву. Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы наверняка попасть в тюрьму © REUTERS, via REUTERS «Вашингтон Пост» публикует статью Карла Бильдта, бывшего премьер-министра Швеции, известного своими связями с Саакашвили.

Статья отмечена многочисленными похвалами бывшему президенту: он смёл «коррумпированный и застойный режим предшественника», «он и группа преданных своему делу реформаторов приступили к ускорению модернизации страны, сделав её предметом зависти сторонников перемен во всём мире».

Однако присутствует и сдержанная критика: «проявлял недостаточно терпимости к критике или оппозиции», во время деятельности на Украине «оказался неспособным» выполнить обещания по «осуществлению реформ, аналогичных тем, которые он разработал у себя на родине».

В статье также утверждается, что «прогресс Грузии был остановлен российским вторжением в 2008 году, которое, в свою очередь, было спровоцировано конфликтом в отколовшемся регионе Южная Осетия». Каким образом продлившаяся 5 дней война могла остановить прогресс Грузии, автор не разъясняет.

Автор пишет, что нынешние выборы «в лучшем случае, смогут стать новым началом усилий, направленных на возобновление движения страны по демократическому пути. В худшем случае, может начаться новый этап разрушительной поляризации».

По мнению автора, уголовное преследование Саакашвили является «в значительной степени… политически мотивированным». Соответственно, высказывается недовольство задержанием экс-президента и призыв к вмешательству со стороны США и ЕС: «ЕС, действуя в тесном сотрудничестве с США, должен не только продолжать посреднические усилия, но также послать ясный сигнал в Тбилиси. Грузии предстоит много сделать, если она хочет полностью реализовать потенциал своего далеко идущего соглашения с ЕС и членства в «Восточном партнёрстве» ЕС, а также дальнейшей интеграции с НАТО. Брюссель и Вашингтон должны ясно дать понять, что эти цели могут быть достигнуты только уважением демократических принципов и верховенства закона, и отходом от политики мести и поляризации правосудия».

В заключение автор провозглашает: «Выбор — за Тбилиси. Будущее страны висит на волоске».

Наконец-то он занял свое заслуженное место. Соцсети об аресте Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк «Ассошиэйтед Пресс» отмечает: «Напряжённая ухмылка Саакашвили в полицейском участке подчеркнула его склонность к игре на публику, особенно это относится к его эффектным появлениям в тех местах, где ему не рады», вспоминая, как Саакашвили во главе сторонников ворвался в грузинский парламент в 2003 году, вынудив бежать Эдуарда Шеварднадзе, а также его прорыв на Украину из Польши в 2017 году.

Также агентство отмечает, что в бытность президентом Саакашвили «был известен своими энергичными усилиями по борьбе с повсеместной коррупцией в Грузии, но грузинам становилось всё более не по себе» от его авторитарных наклонностей и переменчивого поведения.

Британское агентство «Рейтер» предполагает, что выборы «могут определить исход политического кризиса» в Грузии. В опубликованной на сайте агентства статье также отмечается, что главная оппозиционная партия страны, основателем которой является Саакашвили, бойкотировала парламент в течение нескольких месяцев после выборов в прошлом году.

Соглашение, заключённое при посредничестве Европейского союза в последние месяцы, предусматривало, что правительство назначит новые парламентские выборы, если правящая партия «Грузинская мечта» наберёт менее 43% голосов на местных выборах в субботу, напоминает агентство.

Также в статье говорится: «В письме, опубликованном в субботу его адвокатом, 53-летний Саакашвили объяснил свой арест несправедливым приговором, навязанным президентом России Владимиром Путиным, его давним противником».

Главной темой внутренней политики Грузии «в течение десятилетий являются обвинения о вмешательстве России в её дела. Саакашвили был президентом в 2008 году, когда Россия осуществила военное вторжение», — указывает агентство, забывая упомянуть о действительной причине конфликта 2008 года.

Чемодан без тормозов. Зачем Саакашвили рвется под арест в Тбилиси © AP, Shakh Aivazov «Паис» сообщает, что Саакашвили — «политик-популист, любитель больших толп и внезапного внимания к себе». В 2003 году он возглавлял «революцию роз», «отодвинувшую на время от власти часть пост-коммунистических элит», также он был «"лицом" правительства во время поражения в войне с Россией в 2008 году. После его изгнания, кроме того, на поверхность всплыли доклады о грубых нарушениях прав человека во время его мандата», — указывает газета.

На Украине он находился в оппозиции президенту Петру Порошенко, и «в 2018 году» стал главным действующим лицом «авантюрного и почти театрального эпизода, когда, после возбуждения против него правительством Киева уголовного дела, он избежал ареста, созвав сотни сторонников, в конце концов освободивших его из полицейского фургона». За несколько лет жизни на Украине Саакашвили смог добиться некоторого политического влияния в стране, заняв пост губернатора Одессы и «советника одного из агентств в правительстве Владимира Зеленского», — сообщает газета.

Подводя итог обзору, можно заметить, что времена, когда Саакашвили был любимцем и героем западных СМИ, остались далеко в прошлом. Некоторые ведущие СМИ вообще не отреагировали на его арест, другие ограничились нейтральными комментариями, напомнив также своим читателям о любопытных деталях биографии экс-президента Грузии.