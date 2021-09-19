Украинские власти только сейчас начали осознавать, насколько Запад коррумпирован, беспринципен и циничен, сказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире YouTube-канала «Politeka»

Он напомнил, что ранее Запад заявлял постсоветским странам об их отсталости и неправильном пути развития, по которому они следовали 70 лет существования СССР. Однако реальность оказалась весьма отличной от евроатлантических сказок.

«Знаете, кто первым начал говорить об этом? Путин в мюнхенской речи 2007 года. Это срывание масок западного лицемерия. В Мюнхене он это сделал, сорвал маску лицемерия с Запада — что вы такие же, как мы, мы не притворяемся, а вы притворяетесь, вы говорите, что у вас коррупции нет, а на самом деле её больше там», — сказал Карасев.

По его словам, Украина только начинает осознавать все то, о чем тогда говорил президент РФ Владимир Путин, хотя и называет Россию «агрессором», а Путина — «врагом».

«Мы фактически сегодня говорим тем же языком, что и Путин на мюнхенской речи… Путин сказал — мы у вас хотели учиться, мы хотели перенять у вас опыты, шли вам навстречу, на уступки, а вы делаете расширение НАТО на Восток, вы подрываете нашу безопасность, вы запускаете разных иноагентов, которые подрывают нашу внутреннюю стабильность», — отметил эксперт.

Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что президент Владимир Зеленский только спустя два года нахождения на посту понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО и ЕС, после чего «пришел в бешенство».

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев извлек «несколько горьких уроков» и больше не верит обещаниям Запада.