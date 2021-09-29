Экс-командир батальона «Донбасс», подозреваемый в организации ЧВК Семен Семенченко планировал создать на Украине аналог израильского Моссада для «уничтожения врагов Украины». Об этом написал 28 сентября в Facebook «агент Национального антикоррупционного бюро Украины» (НАБУ) Евгений Шевченко

Игры украинской разведки, Белоруссия и провокатор: что стоит за делом Семена Семенченко © РИА Новости, Facebook / Александр А. Дьяченко

«Семен Семенченко действительно работал над созданием украинского "Моссада" для уничтожения врагов Украины. Данная организация действительно финансировалась Главным управлением разведки МОУ (Минобороны Украины — ред.) и ее деятельность была санкционирована лично руководителем ГУР генералом Будановым», — написал Шевченко.

Также, заявил Шевченко, Семенченко помогал радикальным белорусским оппозиционерам с целью свержения Александра Лукашенко.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили деятельность частной военной компании, которую организовали экс-депутат Рады Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. Шевченко вышел из СИЗО под залог в 5 млн гривен.