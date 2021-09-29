По словам Шевченко, Служба безопасности Украины, арестовав членов вооруженного формирования Семенченко, уничтожила «бесценную с точки зрения безопасности и интересов государства структуру».
«Семен Семенченко действительно работал над созданием украинского "Моссада" для уничтожения врагов Украины. Данная организация действительно финансировалась Главным управлением разведки МОУ (Минобороны Украины — ред.) и ее деятельность была санкционирована лично руководителем ГУР генералом Будановым», — написал Шевченко.
Также, заявил Шевченко, Семенченко помогал радикальным белорусским оппозиционерам с целью свержения Александра Лукашенко.
Ранее сотрудники СБУ разоблачили деятельность частной военной компании, которую организовали экс-депутат Рады Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. Шевченко вышел из СИЗО под залог в 5 млн гривен.