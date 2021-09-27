Военно-политическое руководство России рассматривает прецедент, при котором украинская артиллерия случайно или намеренно нанесет удар по Крыму. Киев надеется, что Россия отдаст приказ в атаку, но этого не произойдет. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков: Россия готова отбить любую угрозу не только на Западе, но и на Востоке © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Если же украинская сторона будет устраивать такого рода провокации целенаправленно, Минобороны предпримет соответствующие меры, подчеркнул эксперт.

«Мы в апреле этого года четко давали понять украинской стороне, что любые военные провокации в сторону России будут для них чрезмерно опасными», — указал Леонков.

Собеседник издания добавил, что эти учения столкнулись с определенного рода сложностями, когда украинская сторона хотела показать, что одновременно может задействовать все свои полигоны, но у нее этого не получилось.

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