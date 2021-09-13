У силы ДНР/ЛНР была возможность взять Мариуполь, Славянск и Краматорск после поражения ВСУ под Иловайском, но они позволили противнику перегруппироваться, восстановить силы и упустили этот шанс. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Город готов был сдаваться. Если Краматорск был достаточно удален, и Мариуполь был достаточно удален, но по южному направлению находились фактически на окраине Мариуполя, и мы могли бы заходить в Мариуполь, и этот Мариуполь сегодня был бы под нашим контролем. Но этот момент, к сожалению, по тем или иным причинам был упущен. Но это все было возможно, и самое главное, что это было необходимо, поэтому это нужно было делать», — указал Ходаковский.

По его мнению, если бы силы ДНР/ЛНР взяли все эти города, они бы контролировали весь Донецкий регион, и не жили бы в ожидании того, когда им перекроют воду со стороны Славянска или когда им обрежут электроэнергию.

Собеседник издания добавил, что не будет перечислять все версии того, почему ополченцы не двинулись дальше, поскольку это разговор другого уровня, но то, что они могли это сделать, и то, что в этом была необходимость, очевидно.

Полностью интервью можно прочитать здесь.