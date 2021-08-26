Киевский режим настроен поговорить на повышенных тонах с администрацией США, если компания Nord Stream 2 AG получит разрешение на эксплуатацию от германского регулятора, сообщил глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью каналу «24»

Ранее суд германского Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream 2 AG и не стал выводить газопровод «Северный поток 2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, что означает ограничение поставок газа по трубопроводу.

«Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции», — сказал он.

Золотарев описал, что получится, если Витренко и дальше будет скандалить с Россией © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о намерении Украины получить контроль над «Северным потоком-2».