Ранее суд германского Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream 2 AG и не стал выводить газопровод «Северный поток 2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, что означает ограничение поставок газа по трубопроводу.
«Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции», — сказал он.
Витренко уточнил, что Киев будет требовать ввести санкции в отношении нынешнего оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о намерении Украины получить контроль над «Северным потоком-2».