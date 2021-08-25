Компания «Оператор ГТС Украины» намерена предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток 2» в качестве независимого оператора, заявил глава компании Сергей Макогон. Его слова приводит РИА Новости 25 августа

Высший земельный суд в Дюссельдорфе в среду отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток 2", на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод из-под газовой директивы ЕС, требующей разделить поставки газа и услуги по его транспортировке.

«Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком 2" как реально независимый от РФ оператор ГТС», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Оператор «Северного потока-2» продолжит бороться за газопровод в судах — заявление © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток 2».