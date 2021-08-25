Высший земельный суд в Дюссельдорфе в среду отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток 2", на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод из-под газовой директивы ЕС, требующей разделить поставки газа и услуги по его транспортировке.
«Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком 2" как реально независимый от РФ оператор ГТС», — написал Макогон на своей странице в Facebook.
При этом он отметил, что решение немецкого суда — «это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по "Северному потоку 2"».
Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток 2».