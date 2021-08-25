Российский певец Филипп Киркоров рассказал на днях в Instagram о встречах с друзьями-артистами на фестивале «Новая волна» в Сочи и выложил свежие фото

На снимках Киркоров в компании Софии Ротару, Ларисы Долиной, Игоря Крутого, Александра Розенбаума и других звезд эстрады и шоу-бизнеса.

«Ничто не греет так душу, как встречи с друзьями. А когда мы встречаемся, то это всегда смех, песни, танцы и бесконечные разговоры… И поцелуи! Хотя это и так заметно по моим фотографиям. ОБОЖАЮ ЦЕЛОВАТЬСЯ!» — заявил Киркоров.

СМИ назвали хитрость Ротару, благодаря которой она сохраняет отель в Крыму © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Ротару бесподобна», «Ротару просто замечательная! Так редко теперь ее можно лицезреть», «София, Долина… какое счастье обнять таких легендарных девочек», «Ротару! Мой кумир детства, мне 41, а я до сих пор помню ее песни», — написали поклонники звезды.

Однако часть пользователей раскритиковала и Киркорова, и остальных звезд, досталось и Софии Ротару: «Лизун», «Шуты», «В ее возрасте пора дома сидеть у себя на своей родине…».

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На днях президент Украины Владимир Зеленский впервые вручил награду «Национальные легенды Украины», обладательницей этого звания стала и София Ротару. СМИ сообщали, что Офис президента пытался привлечь ее к участию в «Крымской платформе», но певица отказалась.