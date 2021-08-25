На снимках Киркоров в компании Софии Ротару, Ларисы Долиной, Игоря Крутого, Александра Розенбаума и других звезд эстрады и шоу-бизнеса.
«Ничто не греет так душу, как встречи с друзьями. А когда мы встречаемся, то это всегда смех, песни, танцы и бесконечные разговоры… И поцелуи! Хотя это и так заметно по моим фотографиям. ОБОЖАЮ ЦЕЛОВАТЬСЯ!» — заявил Киркоров.
В комментариях большинство пользователей соцсети отметили, что рады приезду Ротару.
«Ротару бесподобна», «Ротару просто замечательная! Так редко теперь ее можно лицезреть», «София, Долина… какое счастье обнять таких легендарных девочек», «Ротару! Мой кумир детства, мне 41, а я до сих пор помню ее песни», — написали поклонники звезды.
Однако часть пользователей раскритиковала и Киркорова, и остальных звезд, досталось и Софии Ротару: «Лизун», «Шуты», «В ее возрасте пора дома сидеть у себя на своей родине…».
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На днях президент Украины Владимир Зеленский впервые вручил награду «Национальные легенды Украины», обладательницей этого звания стала и София Ротару. СМИ сообщали, что Офис президента пытался привлечь ее к участию в «Крымской платформе», но певица отказалась.