Звезды эстрады София Ротару и Николай Басков сделали фото, которое вызвало оживление у поклонников поп-звезд. Снимок на днях был опубликован в Instagram

Концертный директор Ротару раскрыл секрет ее силиконовой маски © София Ротару/Инстаграм

На фото Ротару одета в белоснежное платье с перламутровым отливом, небольшим шлейфом и зеркальным широким поясом чуть выше талии, сзади ее обнимает Басков, положив руки ей на живот.

Львиная доля комментариев подписчиков была связана с намеками на «беременность» 74-летней певицы.

«Странное фото. Она как беременная женушка, а он обхватил за живот, как будущий отец», «На этом снимке она как будто беременная», «Будто счастливый папаша, обнимает животик беременной супруги», «Грешным делом подумал, что она беременна», — написали фанаты.

Также многие отметили внешность Ротару, заявив, что на фото с 44-летним Басковым они будто ровесники.

Вечером 24 августа София Ротару должна принять участие в большом праздничном концерте ко Дню независимости Украины.