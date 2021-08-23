Киев нуждается в $100 млрд инвестиций для перехода на возобновляемые источники энергии, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину 22 августа

В день визита на Украину канцлера Германии Ангелы Меркель украинский «Нафтогаз» подписал меморандум с немецким газовым гигантом RWE. Меморандум нацелен на создание полной цепи производства «зеленого» водорода и аммиака.

«Уже прямо сейчас мы начинаем работать над пилотным проектом, когда мы будем производить "зеленый" водород, который будем превращать в "зеленый" аммиак, и этот "зеленый" аммиак мы будем экспортировать в Германию», — заявил Витренко.

Необходимые финансы он надеется привлечь в том числе и от транзита российского газа. Производить «зеленый» аммиак Витренко намерен на давно простаивающем Одесском припортовом заводе, синтезирующем аммиак из природного газа.

В свою очередь Меркель заявила, что Украине необходимо развиваться в сторону климатического нейтралитета, и тогда газ не будет идти ни Северным потоком, ни газотранспортной системой Украины.

Ранее о «водородных планах» Запада высказывал экспертное мнение доктор экономических наук, советник главы «Газпром экспорт» Андрей Конопляник.

По мнению учёного, западные страны видят Украину как рынок сбыта для продукции собственных энергетических гигантов.

«Итак, в рамках "водородного сотрудничества" США и ФРГ с Украиной вырисовывается следующая конструкция. Украина — это рынок сбыта электролизеров (из ФРГ) для производства "зеленого" водорода, а также оборудования АЭС из США и солнечных батарей из США и ФРГ для производства электроэнергии ВИЭ/АЭС», — сказал Конопляник.

Украинский энергоэксперт Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру рассказал, что разговоры о производстве «зеленого» водорода на Украине пока остаются беспредметными.

«Водородные проекты на Украине находятся в зачаточном состоянии. Действительно, водородная программа ЕС отводит Украине роль одного из регионов, где может производиться этот водород для поставок в ЕС», — сказал эксперт.

По его словам, для того, чтобы реализовать этот проект сейчас нет ни технических, ни экономических предпосылок. Есть только два нарисованных на карте района, где этот водород смогут когда-нибудь производить, отметил Марунич.