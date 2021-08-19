Бывший депутат Верховной Рады Владимир Вязовский 19 августа опубликовал в Facebook переписку с украинским лучником, бронзовым призером Олимпиады-2004 Дмитрием Грачевым, в которой тот в ответ на требование вернуть долг стал критиковать украинский язык

«На украинском, курица!»: Ницой жестко обругала украинских олимпийцев за не тот язык © Facebook, Олеся Венгринович / Facebook, Олеся Венгринович / Перейти в фотобанк

«Стоит ли приглашать на торжества по случаю Независимости олимпийцев, которые в частном общение презирают Украину, украинский язык? Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и другим публичным мероприятиям? Речь веду о Грачеве Дмитрии, бронзовом призере 28-х Олимпийских игр (Афины, 2004)», — написал Вязовский.

Вязовский заявил, что не планирует обращаться в полицию для взыскания долга. Он призвал общественность осудить спортсмена и разместил в сети его контакты.

Этим летом завершились два крупных спортивных турнира — чемпионат Европы по футболу, а также Олимпийские игры в Токио. Во время турниров произошло несколько скандалов, когда украинские спортсмены давали интервью и комментарии на русском языке. Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень раскритиковал атлетов и потребовал от них публично общаться только на украинском.