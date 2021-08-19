По словам Вязовского, Грачев уклоняется от возврата ему долга. Он привел скрины переписки, в ней украинский спортсмен из Львова предложил ему встретиться «в Москве на Красной площади». Когда Вязовский стал писать ему по-украински, Грачев ответил: «Нормально говори, на псячьей мове не общаясь».
«Стоит ли приглашать на торжества по случаю Независимости олимпийцев, которые в частном общение презирают Украину, украинский язык? Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и другим публичным мероприятиям? Речь веду о Грачеве Дмитрии, бронзовом призере 28-х Олимпийских игр (Афины, 2004)», — написал Вязовский.
Вязовский заявил, что не планирует обращаться в полицию для взыскания долга. Он призвал общественность осудить спортсмена и разместил в сети его контакты.
Этим летом завершились два крупных спортивных турнира — чемпионат Европы по футболу, а также Олимпийские игры в Токио. Во время турниров произошло несколько скандалов, когда украинские спортсмены давали интервью и комментарии на русском языке. Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень раскритиковал атлетов и потребовал от них публично общаться только на украинском.