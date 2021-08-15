Украина найдет способ представить визит президента Владимира Зеленского в США как крайне успешный, но на самом деле Киев по его итогам не получит ничего. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Дмитрий Кулеба заявил, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

«Я думаю, что наша делегация, министр иностранных дел и представители администрации, они найдут потом какие-то слова, чтобы объяснить: это успешный визит, нам что-то пообещали, осудили агрессию России, и так далее. Но на самом деле ничего нам не дадут вообще. Никакой серьёзной компенсации за потерю газового транзита — ничего этого реального не будет. Думаю, что даже из антироссийского лагеря критики после этого визита будет много», — полагает эксперт.

Вряд ли стороны достигнут какого-то решительного прорыва, это видно и сейчас по комментарию, который давал советник по национальной безопасности, уточнил Погребинский.

Что касается возможного налаживания отношений с Россией, то Зеленский своими заявлениями про Донбасс сжёг все мосты, заключил собеседник издания.

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