России давным-давно надо было бы всех русских вывезти из Киргизии. Несмотря на то, что их там специально никто не притесняет, и это единственная среднеазиатская страна, где русскому языку присвоен официальный статус. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Русофобия в Киргизии носит индивидуальный характер. Но это было и пять, и десять лет назад. То, что на это стали обращать внимание, — это хорошо, подчеркнул эксперт.

«Страна, которая абсолютно зависима от Москвы, должна каким-то образом культивировать в своих гражданах если не уважительное, то нормальное и спокойное отношение к России. Чтобы там не было дискриминации по национальному, языковому и религиозному принципу. Я думаю, это не сверхневозможное требование. Это можно выполнить», — указал Грозин.

Русофобия должна быть наказуема. Не важно, где это происходит. В столице постсоветской русофобии Киеве или в относительно спокойной Киргизии, заключил собеседник издания.

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