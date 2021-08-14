Совет Госдумы РФ подготовит обращение на имя председателя парламента Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Он отметил, что это не первый случай, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты также предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.
Русофобия в Киргизии носит индивидуальный характер. Но это было и пять, и десять лет назад. То, что на это стали обращать внимание, — это хорошо, подчеркнул эксперт.
«Страна, которая абсолютно зависима от Москвы, должна каким-то образом культивировать в своих гражданах если не уважительное, то нормальное и спокойное отношение к России. Чтобы там не было дискриминации по национальному, языковому и религиозному принципу. Я думаю, это не сверхневозможное требование. Это можно выполнить», — указал Грозин.
Русофобия должна быть наказуема. Не важно, где это происходит. В столице постсоветской русофобии Киеве или в относительно спокойной Киргизии, заключил собеседник издания.
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