В октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.
«Как лингвист по образованию однозначно могу сказать, что ничем хорошим переход на латиницу для будущего казахского языка не закончится», — заявил Намовир.
По его мнению, ситуация будет развиваться по сценарию, схожему с тем, что было в Узбекистане во время смены алфавита: «годы внедрения и молодые поколения, полностью лишившиеся доступа ко всему объему информации на кириллице, плюс старшее поколение, лишившееся доступа к информации на латинице».
«Что касается того, возможна ли отмена перехода на латиницу, то я лично сомневаюсь в этом — слишком много в него было вложено денежных и пиар-средств, слишком много бенефициаров пострадает, если этот денежный поток вдруг прекратится», — отметил эксперт.
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