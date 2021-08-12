В реформу перевода казахского алфавита на латиницу было вложено слишком много средств, чтобы сейчас ее отменить. Об этом главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир сказал в интервью изданию Украина.ру

Процент русскоговорящих в Казахстане вырос со времен СССР — эксперт © Илья Намовир, Facebook Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

«Как лингвист по образованию однозначно могу сказать, что ничем хорошим переход на латиницу для будущего казахского языка не закончится», — заявил Намовир.

По его мнению, ситуация будет развиваться по сценарию, схожему с тем, что было в Узбекистане во время смены алфавита: «годы внедрения и молодые поколения, полностью лишившиеся доступа ко всему объему информации на кириллице, плюс старшее поколение, лишившееся доступа к информации на латинице».

«Что касается того, возможна ли отмена перехода на латиницу, то я лично сомневаюсь в этом — слишком много в него было вложено денежных и пиар-средств, слишком много бенефициаров пострадает, если этот денежный поток вдруг прекратится», — отметил эксперт.

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