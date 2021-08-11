Первый саммит «Крымской платформы», которая по задумке украинских властей, должна стать первым шагом по возвращению полуострова в состав Украины, состоится 23 августа в Киеве. И откроет это мероприятие певица Джамала, написала 11 августа газета «КП в Украине»

«Первую часть откроет Джамала, которая споет "1944". Мы очень хотим не просто формально подойти к саммиту, чтобы мы не просто слушали официальные речи, а для того, чтобы было определенное культурно-художественное сопровождение», — рассказала замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

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После официальной части начнется сам форум, на котором будут обсуждать проблемы возвращения Крыма, милитаризацию Азово-Черноморского региона, а также восстановление прав крымско-татарского народа.

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Участие в «Крымской платформе» уже подтвердили 37 стран, в их числе: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия и другие европейские государства. При этом мировых лидеров типа Джо Байдена, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона на мероприятии не будет.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в «Платформе» готова участвовать и Россия, но только в том случае, если в ходе саммита будут обсуждаться реальные проблемы региона: от водоснабжения до транспортного сообщения.