Приглашение, поступившее от официального Киева в адрес американского правительства США о размещении на Украине западных систем ПВО, противоречит интересам народа. С таким заявлением 11 августа выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала»

«Законодательство позволяет»: Украина предложила разместить у себя силы ПВО США © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк Гленом Говардом.

«Это, мне кажется, является доказательством в данном случае того, о чем мы говорили много лет, и того, что пытался киевский режим опровергнуть — а именно доказательством провокационной политики Украины и в регионе, в отношении России», — отреагировала Захарова.

По ее словам, основной целью западной политики в регионе является попытка «бесконечно разыгрывать украинскую карту в контексте России».

«Вот это еще одно очень веское доказательство, так сказать, наших тезисов. Для чего это нужно украинскому народу? Так до сих пор никто и не ответил. Украинскому народу это не нужно. Это противоречит коренным интересам граждан Украины, каких бы политических взглядов они ни придерживались», — сказала представитель МИД.

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Кстати, 10 августа, Мария Захарова написала в своих социальных сетях, что находится в «кресле» официального представителя МИД РФ ровно шесть лет, в котором ей приходится сидеть «не расслабляясь ни на минуту».