«Раздевал? Целовал? Такого не было. Не помню, не знаю. Не знаю, не было. Какого-то общения интимного не было», — сказал Талашко.
При этом он подтвердил, что студентов к себе домой действительно приглашал, но исключительно — в рабочих целях.
«Иногда, как говорят, во время учебы у меня репетиции проходили, но это была не одна, две, не три, четыре — пять репетиций, а это было в этапах работы», — сказал актер.
Признание в харрасменте со стороны Владимира Талашко сделали уже несколько женщин, среди них — его студентки, абитуриентки и даже журналистка, приезжавшая к артисту на интервью. Минкульт Украины инициировал проверку по факту сексуальных домогательств.
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Владимир Талашко — заслуженный артист СССР, Народный артист Украины, он сыграл более 60 ролей в кино, самой известной из которых стал образ старшего лейтенанта Скворцова в ленте «В бой идут одни старики».
В свои 75 актер продолжает преподавать в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Пока речи о его отстранении от работы не ведется.