Компания Red Bull извинилась за инцидент, который произошел 10 августа на Софийской площади в Киеве. Соответствующий пост представители организации выложили в тот же день в социальных сетях

«Red Bull Украина просит прощения у жителей Киева и городской власти за видеосъемку, которая состоялась сегодня на Софийской площади. К сожалению, так случилось, что мы не придерживались всех необходимых процедур. Это было недосмотром с нашей стороны и мы очень сожалеем», — заявили представители компании.

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«Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет», — подытожили в компании.

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Утром 10 августа в центре Киева вокруг памятника Богдану Хмельницкому неизвестные устроили дрифт на автомобилях с логотипами энергетика Red Bull. Позже оказалось, что сделано это было в рамках съемки рекламы, а в одном из авто ездила известная на Украине рэперша Alyona Alyona.

В администрации города заявили, что разрешений ни на что подобное не давали и обратились в полицию с просьбой расследовать произошедшее. На данный момент известно о том, что по факту инцидента заведено уголовное дело.