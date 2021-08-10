Усов отметил, что компания Red Bull получила от города официальный отказ в согласовании съемок на Софийской площади, однако проигнорировала запрет.
«Несмотря на это, компания устроила самодеятельность. В результате на площади повреждено более 2 тысяч квадратных метров мощения — традиционного киевского желтого клинкерного кирпича. Ред Булл специально сделал это рано утром, втихаря, при этом не провел никаких мер для обеспечения безопасности пешеходов, чем поставил под угрозу десятки жизней… Ред Буллу скажу прямо: вы просто последние м…ки», — написал Усов.
Представитель КГГА заявил, что компания не просто совершила акт вандализма, а проявила хамское отношение к киевлянам и к одной из наиболее ценных святынь Украины — Софии Киевской.
Он потребовал от полиции Киева отчитаться, точно ли там отказали в проведении съемок, и поинтересовался, когда начнут уголовное преследование причастных к происшествию.