Заместитель председателя Киевской государственной городской администрации (КГГА) Константин Усов в Facebook 10 августа раскритиковал компанию Red Bull за самовольную организацию рекламных съемок с дрифтом в центре Киева

Усов отметил, что компания Red Bull получила от города официальный отказ в согласовании съемок на Софийской площади, однако проигнорировала запрет.

«Несмотря на это, компания устроила самодеятельность. В результате на площади повреждено более 2 тысяч квадратных метров мощения — традиционного киевского желтого клинкерного кирпича. Ред Булл специально сделал это рано утром, втихаря, при этом не провел никаких мер для обеспечения безопасности пешеходов, чем поставил под угрозу десятки жизней… Ред Буллу скажу прямо: вы просто последние м…ки», — написал Усов.

Окрыляет? Власти Киева обратились в полицию после съемок рекламы энергетика © РИА Новости, И. Кропивницкий / Перейти в фотобанк

Он потребовал от полиции Киева отчитаться, точно ли там отказали в проведении съемок, и поинтересовался, когда начнут уголовное преследование причастных к происшествию.