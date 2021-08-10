Министерство культуры и информационной политики инициировало проведение служебного расследования в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Причина - заявления девушек о домогательствах преподавателя, именитого актера Владимира Талашко. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба ведомства

«Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинения одного из профессоров в неприемлемом поведении в отношении бывших студенток. Мы немедленно инициируем служебное расследование», — сообщили в Минкульте.

Министр культуры Александр Ткаченко попросил руководство учебного заведения способствовать расследованию, а параллельно инициировал организацию анонимного сбора информации о других случаях харассмента.

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О том, что актер в течение 20 лет домогается к студенткам, заявил сценарист Богдан Панкрухин. Он обнародовал несколько историй пострадавших девушек, рассказавших о том, как Талашко приглашал их к себе домой, где устраивал фотосессии в стиле ню, а после пытался изнасиловать. По словам сценариста, среди пострадавших не только студентки, но и абитуриентки и даже журналистки, приезжавшие к Талашко на интервью.

В одной из последних публикаций Панкрухин опубликовал ответ самого Талашко относительно обвинений в его адрес: артист заявил, что ничего подобного не помнит. Также сценарист выложил комментарии пользователей, которые активно защищают актера, утверждая, что девушки сами виноваты.

Владимир Талашко — Заслуженный артист СССР, Народный артист Украины, он сыграл более 60 ролей в кино, самой известной из которых стал образ старшего лейтенанта Скворцова в ленте «В бой идут одни старики».

В свои 75 актер продолжает преподавать в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Пока речи о его отстранении от работы не ведется.