«Зрадища»: Монтян уличила и.о. главы СБУ в страшном

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что его жена является гражданкой РФ и сейчас оформляет украинское гражданство. Информацию об этом разместила 10 августа в своем Telegram-канале общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян

«Опанашеньки! Это же зрадища! Почему никто не обсуждает, этично ли действующему главе СБУ не только обниматься, но и е****сь с представительницей страны-агрессора?! У нас же, б***ь, российско-украинская война! Почему дежурные патриоты молчат?! Почему не травят его за это в соцсетях?! Неужели «это другое»?!» — написала Монтян.

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Простое общение, а уж тем более дружба или родство с гражданами РФ украинские «патриоты» считают предательством своей страны, подвергая попавшихся на этом как минимум осуждению, а как максимум — физическому воздействию.

Периодически эта «система» дает сбой, когда речь идет о тех, кто вписывается в ту самую формулировку «это другое», которую упоминает Монтян.