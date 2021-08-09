Украинский каратист Станислав Горуна заступился за легкоатлетку Ярославу Магучих, которая сделала фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Горуна призвал не искать в Олимпиаде «зраду». Соответствующий пост он опубликовал 8 августа в Facebook

«Спорт, мать вашу, вне политики!!! Отстаньте от спортсменов со своей **** новой политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом — это его часть. Пьедестал — это уникальное и исключительное место уважения, которое сводит вместе лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше ни меньше. Нет "зрады" в фото Магучих с Ласицкене», ㅡ написал каратист.

«В Одессе вы всегда свой»: украинские радикалы ничего не смогли сделать с Бастой © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«От**итесь от спортсменов за личные отношения, которые сформировались на основании далеких от политики вещей» — подытожил Горуна.

Не успел он написать этот пост, как хейт местных радикалов обрушился и на него. По словам спортсмена, националисты переключились на него, а его доводы вроде «Поздравления на пьедестале соперников объятиями — это привычный ритуал во всех видах спорта», не имеет для них никакого веса.

«Уже и зраду нашли — мол, в первые годы войны он (Горуна — ред.) проводил выездные семинары в Москве и Новосибирске», — прокомментировал нападки на каратиста KlymenkoTime.

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Скандал вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих начался после того, как она сделала совместное фото в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Произошло это на получении наград на Олимпиаде в Токио, где украинка получила бронзу, а россиянка — золото.

Позже Магучих вызвали на ковер в Министерство обороны страны, где пока предостерегли от травли спортсменки, но заявили, что будут разбираться, так как неосторожное поведение спортсменов может стать «объектом информационных спецопераций врага».

Кстати, Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене в декабре 2019 года она получила звание капитана российской армии. Обе спортсменки представляют армейские клубы своих стран.