Астрологи предупреждают об опасном периоде, который сулит трем знакам зодиака жизненные неурядицы, передает 9 августа mk.ru

Что мужчины ищут в женщинах: астрологи назвали идеал для каждого знака зодиака © Pavel Danilyuk: Pexels

Стрельцам стоит держать себя в руках — сейчас возможны вспышки беспричинной агрессии и гнева по пустякам. Избегайте склочных людей и компаний, в которых могут возникнуть ссоры. Переключите внимание на задачи, не требующие лишнего общения.

Рыб, по мнению астрологов, подстерегают неудачи на работе. Отложите начало новых проектов до более удачного периода, сейчас новые начинания грозят привести к потерям и конфликтам с коллегами.

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Ракам звезды советуют не поддаваться на провокации, временно избегать незнакомых компаний и проводить побольше времени с близкими. Вы специалист в своем деле и сможете доказать это без выматывающих нервы дискуссий. Сосредоточьтесь на работе и избегайте людей, которые пробуют впутать вас в свои интриги.