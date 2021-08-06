Специалисты рассказали о четырех знаках зодиака, представительницы которых могут отличаться взрывным, а порой и агрессивным нравом. От их неуравновешенности порой страдают как близкие, так и они сами, передал на днях tvsamara.ru

Что мужчины ищут в женщинах: астрологи назвали идеал для каждого знака зодиака © Pavel Danilyuk: Pexels Овнов говорят, что они целеустремлены и напористы. Но рожденные под этим знаком женщины могут быть еще и агрессивны.

Зачастую они отличаются болезненным упрямством, и если кто-то пытается оспорить их утверждения, злятся. Этим дамам важно, чтобы за ними всегда оставалось последнее слово и для победы в баталии они редко выбирают слова.

Нужно сказать, что женщины-Овны при этом быстро успокаиваются, но обычно никогда не извиняются.

Женщины-Скорпионы необычайно умны и красивы. Но, если решат отомстить — берегись. При этом внешне они могут оставаться вполне спокойными, но нанесенную обиду помнят долго и могут ответить спустя несколько лет даже на мелкое недоразумение.

Объяснять свое недовольство близкому человеку или знакомому, чтобы во всем разобраться, они не будут. Загладить вину перед этими женщинами также невозможно. Они не успокоятся, пока не ужалят.

Также внешне всегда доброжелательны и женщины-Стрельцы. Они всегда хорошо контролируют свои эмоции и обычно не вступают в перепалку и не говорят колкости в лицо.

Однако они могут выждать удобный для них момент и сделают все, чтобы испортить жизнь каждому, кто их задел.

А вот женщины-Раки, когда в жизни случаются какие-то неприятности, чаще всего вымещают злость на самих себе. Они склонны винить себя в том, что произошло и часто занимаются самобичеванием.