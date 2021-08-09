Бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко ответил на высказывание украинского каратиста Станислава Горуна, вступившегося за легкоатлетку Марию Магучих. Об этом радикал написал 9 августа в своем Facebook

Здесь «зрады» нет: украинский каратист вступился за Магучих и получил в ответ © Открытые источники

«Дорогой олимпиец Горуна цепляется за то, что он и его коллеги не касаются этой войны. Может так повлияли поездки в Москву и Новосибирск, не знаю. Особенно удивительно читать про аполитичность от политика, потому что Горуна — депутат местного совета. Очень неприятно и жаль смотреть такие показательные жесты неуважения к украинцам со стороны публичных людей. Циничный и равнодушный чемпион сидения на двух стульях. В этой дисциплине у тебя точно есть золотая медаль», — написал Стерненко.

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Скандал вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих начался после того, как она сделала совместное фото в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Произошло это на получении наград на Олимпиаде в Токио, где украинка получила бронзу, а россиянка — золото.

Позже Магучих вызвали на ковер в Министерство обороны страны, где пока предостерегли от травли спортсменки, но заявили, что будут разбираться, так как неосторожное поведение спортсменов может стать «объектом информационных спецопераций врага».

За Магучих вступился Горуна, написав в соцсетях пост со словами поддержки в ее адрес. В этой публикации каратист заявил, что спорт вне политики, а Олимпиада — место дружбы, уважения и исключительно спортивной конкуренции.

Кстати, Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене в декабре 2019 года она получила звание капитана российской армии. Обе спортсменки представляют армейские клубы своих стран.

* Деятельность организации запрещена в РФ