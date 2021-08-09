Этот концерт россиянина на Украине уже не первый, музыкант выступил в нескольких украинских городах еще в июне, собрав в каждом из них аншлаг. Местные СМИ отметили, что так получилось и на этот раз: очередь собралась еще на входе в клуб, многолюдно было и внутри. При этом за несколько дней до концерта одесские праворадикалы выступили против гастролей Басты в городе.
Украинские журналисты в своих публикациях назвали Басту крымнашистом, однако большинство их публикаций о событии содержали авторские фото и видео, что говорит о личном присутствии представителей местных изданий на концерте. Посетившие выступление зрители выразили другое мнение.
«Василий Михайлович, в Одессе вы всегда свой», «Приезжайте в Харьков, очень ждем вас», «Рады тебя видеть», «Супер концерт!!!! Спасибо за эмоции!!!», «Вместе и нет наших-ваших!» — написали люди.
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Баста попал в черный список Украины как лицо, представляющее угрозу нацбезопасности Украины в 2017 году, в качестве причины тогда было озвучено посещение Крыма.
Спустя три года, когда истек срок ограничений, музыкант поехал с концертами на Украину, что крайне не понравилось местным радикалам. На каждом выступлении Басты они устраивали провокации, однако это не помешало артисту собрать аншлаги.