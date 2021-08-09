Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) в воскресенье, 8 августа, дал свой концерт в одесском клубе Ibiza Beach Club. Видео с выступления артист сам выложил в Instagram в тот же день

Этот концерт россиянина на Украине уже не первый, музыкант выступил в нескольких украинских городах еще в июне, собрав в каждом из них аншлаг. Местные СМИ отметили, что так получилось и на этот раз: очередь собралась еще на входе в клуб, многолюдно было и внутри. При этом за несколько дней до концерта одесские праворадикалы выступили против гастролей Басты в городе.

Глава фракции «Слуги народа» в Раде Арахамия стал ди-джеем © Давид Арахамия/Фейсбук

«Василий Михайлович, в Одессе вы всегда свой», «Приезжайте в Харьков, очень ждем вас», «Рады тебя видеть», «Супер концерт!!!! Спасибо за эмоции!!!», «Вместе и нет наших-ваших!» — написали люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «БАСТА — РУСНЯ»: РАДИКАЛЫ УСТРАИВАЮТ АТАКИ НА ВСЕХ УКРАИНСКИХ КОНЦЕРТАХ МУЗЫКАНТА.

Баста попал в черный список Украины как лицо, представляющее угрозу нацбезопасности Украины в 2017 году, в качестве причины тогда было озвучено посещение Крыма.

Спустя три года, когда истек срок ограничений, музыкант поехал с концертами на Украину, что крайне не понравилось местным радикалам. На каждом выступлении Басты они устраивали провокации, однако это не помешало артисту собрать аншлаги.