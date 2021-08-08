Министерство обороны Украины проведет беседу с украинской спортсменкой Ярославой Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх. Об этом 8 августа в Facebook сообщила замглавы ведомства Анна Маляр

Магучих завоевала «бронзу» в прыжках в высоту, Ласицкене — «золото». Второй стала австралийка Никола Макдермотт.

Магучих, а также две другие украинские спортсменки Ирина Геращенко и Юлия Левченко после победы Ласицкене подошли поздравить россиянку. Россиянка и украинка также сделали несколько совместных снимков.

Фото раскритиковали некоторые украинские СМИ и националисты, радикалы начали оставлять Магучих оскорбительные комментарии в Facebook.

Олимпиада в Токио: Украина поражает медальным рывком и дружбой с Россией, для РФ ввели особые правила © REUTERS, Piroschka Van De Wouw

«Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», — написала она в Facebook.

По словам замминистра, неосторожное поведение спортсменов может стать «объектом информационных спецопераций врага».

«Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», — отметила Маляр.