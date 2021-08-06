Конфликт произошел, когда Варнакова стояла в очереди к банкомату. Местной жительнице, находящейся перед ней, показалось, что девушка хочет подсмотреть пин-код, из-за чего женщина начала ругаться, но услышав замечание на русском языке, обматерила «Мисс» на румынском, назвав модель «стервой» и «вонючей русской», а в конце еще и несколько раз ударила сумкой.
«Не важно какой вы нации, религии и цвета кожи, мы все люди», — написала Варнакова в комментарии к этому ролику.
«Просто испанский стыд», «Это ж сколько зла и ненависти в одном человеке!», «Что ж вам русский язык сделал…», «Офигеть…. Яна, молодец, что выстояла», «Я тоже постоянно с таким сталкиваюсь», «Очень грустно, что такие "люди" еще существуют», «Оххх, и эта страна хочет в Европу», — высказали свое мнение фолловеры модели.
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К слову, в завершение своей брани агрессивная женщина заявила, что такие как Варнакова «оккупировали румынскую землю и сидят здесь с 1812 года». Модель пообещала обратиться с жалобой в полицию.