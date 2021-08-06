Модель и «Мисс Молдавия-2008» Яна Варнакова 5 августа поделилась с подписчиками в Instagram видео, на котором на нее нападает неизвестная женщина

Неонацистский марш и гей-парад, идущие навстречу друг другу стали символом Украины - Прилепин © Киев прайд/Фейсбук

«Не важно какой вы нации, религии и цвета кожи, мы все люди», — написала Варнакова в комментарии к этому ролику.

«Просто испанский стыд», «Это ж сколько зла и ненависти в одном человеке!», «Что ж вам русский язык сделал…», «Офигеть…. Яна, молодец, что выстояла», «Я тоже постоянно с таким сталкиваюсь», «Очень грустно, что такие "люди" еще существуют», «Оххх, и эта страна хочет в Европу», — высказали свое мнение фолловеры модели.

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К слову, в завершение своей брани агрессивная женщина заявила, что такие как Варнакова «оккупировали румынскую землю и сидят здесь с 1812 года». Модель пообещала обратиться с жалобой в полицию.