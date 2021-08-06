Украинский дизайнер родом из Черновцов Наталья Феднер стала автором нового образа американской модели и миллионерши Кайли Дженнер. Достижением на днях похвасталась сама украинка в Instagram

«Герб Украины из него выложите»: в Кременчуге новая продуктовая находка, на этот раз в печенье © Miss coolkat/flickr

«Так счастлива наконец сообщить об этом! Спасибо Кайли и всей команде за то, что вспомнили обо мне в рекламе этой невероятной коллекции ко дню рождения. На Кайли — наша подвеска, бикини и юбка, конечно же, из "24-каратного золота"! С днем рождения, Кайли»,

— написала Феднер.

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Украинка Наталья Феднер живет и работает в Лос-Анджелесе. С Кайли Дженнер она уже сотрудничала: создала для звезды розовый костюм для рекламы Kylie Skin.

Работала Феднер и с другими звездами с мировым именем, в их числе были Бейонсе, Дженнифер Лопес, Cardi B.