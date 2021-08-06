К своему дню рождения западная звезда выпускает «золотую» линейку косметики, и наряд к рекламе этой серии Феднер придумала для Дженнер соответствующий: купальник и юбка крупной вязки из золотой нити.
«Так счастлива наконец сообщить об этом! Спасибо Кайли и всей команде за то, что вспомнили обо мне в рекламе этой невероятной коллекции ко дню рождения. На Кайли — наша подвеска, бикини и юбка, конечно же, из "24-каратного золота"! С днем рождения, Кайли»,
— написала Феднер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПОПЫТКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАРИННОГО РУССКОГО ОБЫЧАЯ ТЕРПИТ НА УКРАИНЕ ФИАСКО.
Украинка Наталья Феднер живет и работает в Лос-Анджелесе. С Кайли Дженнер она уже сотрудничала: создала для звезды розовый костюм для рекламы Kylie Skin.
Работала Феднер и с другими звездами с мировым именем, в их числе были Бейонсе, Дженнифер Лопес, Cardi B.