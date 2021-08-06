Украинцы требуют запретить древний русский обычай - мытье в бане, соответствующая петиция на днях появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского

Неонацистский марш и гей-парад, идущие навстречу друг другу стали символом Украины - Прилепин © Киев прайд/Фейсбук Людмила Дмитриевская, она предложила на законодательном уровне запретить работу бань и саун в частном секторе, где дым может распространяться на участки соседей.

«Загрязняется воздух, нечем дышать!!! Особенно критично летом при жарких температурах, тяжелое загрязнение воздуха от дымоходов. Запретить деятельность частных бань и саун в частных секторах, где рядом проживают соседи, так как есть пожарная опасность для окружающих и загрязнения окружающей среды», — говорится в петиции.

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Для официального рассмотрения главой государства, петиция должна собрать 25 тысяч подписей от граждан, однако на данный момент голосов в поддержку этой идеи всего 8.