Автором инициативы стала жительница Украины Людмила Дмитриевская, она предложила на законодательном уровне запретить работу бань и саун в частном секторе, где дым может распространяться на участки соседей.
«Загрязняется воздух, нечем дышать!!! Особенно критично летом при жарких температурах, тяжелое загрязнение воздуха от дымоходов. Запретить деятельность частных бань и саун в частных секторах, где рядом проживают соседи, так как есть пожарная опасность для окружающих и загрязнения окружающей среды», — говорится в петиции.
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Для официального рассмотрения главой государства, петиция должна собрать 25 тысяч подписей от граждан, однако на данный момент голосов в поддержку этой идеи всего 8.