Бывший кандидат в президенты Украины, предприниматель Геннадий Балашов явился на допрос в полицию в костюме Бэтмена. Об этом он сам написал в Facebook 5 августа и приложил фото

«Допросы становятся веселей. Сегодня на допросе Бэтмен наблюдает за коррупционными действиями Кавуна (следователь по делу Балашова, — ред.). Печерская полиция, требуется чистка от фальсификаторов. Еще получил три повестки на следующую неделю и расширенную "пидозру". Жарко у нас, нам угрожают червяки из девяностых и полицейская мафия. Двигаем либертарианство и перестаем их бояться, Бэтмен с нами!» — написал Балашов.

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Геннадию Балашову 60 лет, он родом из Днепра, где сначала открыл первый в городе комиссионный магазин, а позже, в 2002 году, основал частное компанию «Агентство недвижимости "Липки"».

Политикой занимается с 1998-го, вместе с экс-мэром Киева Леонидом Черновецким основал партию «За красивую Украину». Депутат 3-го созыва Верховной Рады. В 2014 году основал партию «5.10», кстати, на правой руке Балашова сделана татуировка с этим названием. В 2019-м был кандидатом в президенты Украины.