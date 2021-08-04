Покупатели одного из украинских супермаркетов в очередной раз «похвастались» «кладом», найденным в хлебе местного производства, об этом 4 августа написал Telegram-канал «Черный Список»

«Купили хлебушек от Кахновского хлебозавода. Судя по крылышкам — мотылек. Кременчуг», — говорится в публикации.

«Легкий и воздушный хлеб», «Ну это надо доплатить еще, за мясо», «Куда счет на доплату отправить за хлеб с мясом?», «Какая с**а Бэтмэна в тесто закатала?», «Мотылек на химию не полетит», — отреагировали подписчики сообщества.

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Покупатели украинских супермаркетов нередко жалуются на сюрпризы в продуктах, сейчас среди лидирующих по числу сюрпризов — арбузы.